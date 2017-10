Kirkevold tatt ut på landslaget

- Jeg var på vei hjem fra trening da det rant inn meldinger, sier spissen til Nettavisen.

Pål Alexander Kirkevold scoret forrige helg i sin ellevte kamp på rad for Hobro i den danske Superligaen.

Tirsdag fikk han betalt i form av uttak på det norske landslaget til kampene mot Makedonia og Slovakia i november.

- Det rant inn med meldinger

26-åringen hadde nettopp fått beskjeden om uttaket da Nettavisen tok kontakt tirsdag ettermiddag.

- Jeg var på vei hjem fra trening, så rant det inn noen meldinger. Jeg fikk så vidt sett at det var en del gratulasjoner, så jeg skjønte hva som var greia, sier Kirkevold til Nettavisen.

Hobro-spissen har lagt merke til at visse har tatt til orde for at han bør på landslaget de siste ukene, men hevder han ikke har tenkt mye på det.

- Det har vært i tankene mine nå de siste ukene, siden det har vært litt snakk om det i media, men jeg visste det ikke selv før nå. Jeg har prøvd å ikke tenke altfor mye på det, sier han.

MÅL-PÅL: Pål Alexander Kirkevold banker inn mål på mål i Danmark.

- Gikk ned noen kilo



Spissen, med en fortid i HamKam, Mjøndalen og Sandefjord, mener han har tatt grep det siste året, som har gjort at han har tatt store steg som fotballspiller.

- Det er en sammensetting av mye. Jeg føler jeg har hatt mer inne hele tiden og nå har jeg truffet et bra nivå, selv om jeg tror jeg har et enda høyere nivå inne. Det er kontinuitet gjennom treninger, og jeg har tatt litt ekstra tak med treningen det siste året. Det er små justeringer, mye trening og få skader, sier han om Superliga-suksessen.

- Er det noe i Danmark som passer deg bedre enn i Norge, eller er det hovedsaklig det at du har tatt tak sjøl?

- Jeg har sjøl tatt tak og. Vi har fått en ny trener i Danmark, som passer meg fint, og jeg har fått mye tillit. Måten jeg trener og lever på har også hjulpet på. Jeg har gått ned noen, kilo, finpusset på meg selv og gjort meg enda skarpere. Jeg synes jeg har levert tidligere i Sandefjord og diverse klubber jeg har vært i og, men jeg har ikke utpekt meg noe. Det er greit å være middels, men jeg vil gjerne være den beste. Da må man legge inn litt ekstra, og det er vel det jeg har kjent.

- Har landslaget vært et mål du har hatt?

- Nei, det har egentlig ikke det. Jeg har drømmer selvfølgelig, men det har ikke vært noe mål i seg sjøl, og jeg har liksom alltid hatt en innstilling om at jeg elsker å spille fotball, så får vi se hvor langt det kan ta meg. Jeg er priviligert som hver dag kan stå opp, kjøre til trening og gjøre det jeg elsker. Det er det som driver meg. Jeg har drømmer og setter meg små mål, og sånne ting som kommer på veien, for eksempel landslaget, er jo bare en drøm.

Dette er troppen:

Rune Jarstein (1860 München)

Sten Grytebust (Odesne)

Ørjan Nyland (ingolstadt)

Omar Elabdelloui (Olympiakos)

Haitam Aleesami (Palermo)

Håvard Nordtveit (Hoffenheim)

Jørgen Skjelvik (Rosenborg)

Birger Meling (Rosenborg)

Tore Reginiussen (Rosenborg)

Jonas Svensson (AZ)

Gustav Valsvik (Braunschweig)

Jo Inge Berget (Malmö FF)

Mats Møller Dæhli (St. Pauli)

Mohamed Elyonoussi (Basel)

Markus Henriksen (Hull)

Stefan Johansen (Fulham)

Martin Linnes (Galatasaray)

Fredrik Midtsjø (AZ)

Ole Selnæs (St. Etienne)

Morten Thorsby (Heerenveen)

Martin Ødegaard (Heerenveen)

Joshua King (Bournemouth)

Pål Alexander Kirkevold (Hobro)

Alexander Sørloth (FC Midtjylland)

Alexander Søderlund (St. Etienne)

Kampen mot Makedonia spilles i Skopje den 11. november, mens oppgjøret mot Slovakia spilles i Trnava den 14. november.

