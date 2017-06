Kjempetabbe ga Viking livsviktig seier på overtid

ANNONSE

VIKING - KRISTIANSUND 2-1:

I over 94 minutter så Vikings miserable sesong ut til å fortsette i samme spor.

Men en gavepakke av de sjeldne fra Kristiansund-målvakt Sean McDermott ga fortvilte siddiser en håndsrekning i kampen for å overleve.

Patrick Pedersen headet i utgangspunktet svakt mot mål, men på et eller annet vis greide KBK-keeperen å slippe ballen mellom beina og over målstreken.

- Sånt skjer i fotball. Det er ikke vits i å spørre hva som skjer. Man ser jo hva som skjer. Det er ikke første gangen jeg gjør en sånn feil, og ikke den siste heller. Ingen går igjennom hle karrieren sin uten å gjøre feil. Det gjør meg ingenting. Men det er bare synd for laget, for de gjør en god innsats, sa en irritert McDermott til Eurosport om tabben.

Livslinje



I årets sjette kamp på hjemmebane i Jåttåvågen så motstanden ut til å være mer overkommelig enn i de fleste andre kampene Viking har spilt denne sesongen.

LITT LETTERE: Vikingtrener Ian Burchnall kan tillate seg å smile litt etter seieren over Kristiansund.

På besøk kom nemlig Kristiansund, klubben som lå på 15.-plassen og nærmest tabelljumboen før helgas serierunde. Riktignok hadde Viking hele sju poeng opp, men årets eneste seier før søndag kom også på eget gress.

Men etter triumfen over Odd i april, har det stoppet fullstendig opp for Viking. Flyt og marginer med seg har man sett forsvinnende lite til i stavangerklubben. Helt til det siste spilleminuttet mot Kristiansund.

- Når vi har vært i denne situasjonen, og hatt det så tøft som vi har hatt det, så var dagen i dag da vi virkelig trengte å vise karakterstyrke, sa Viking-trener Ian Burchnall til Eurosport.

- De siste 20 minuttene viste de virkelig hva de er laget av. De ga seg ikke, og det var kanskje litt flaks. Men flaks er hva vi trenger. Vi har ikke hatt for mye av akkurat det i år, fortsatte han.

Burchnall hadde helst sett at Viking ikke hadde ventet så lenge med å avgjøre, men innrømmet at hjertet hans ikke hopper like mye nå.

GLADE GUTTER: Viking har fattet håp om å overleve i Eliteserien etter en høydramatisk avslutning på rundens definitive bunnoppgjør. Her jubler André Danielsen og Kwesi Appiah for lagets første mål mot Kristiansund.

Straffesituasjoner



Det begynte med en tidlig Viking-mulighet, der Samuel Adegbenro tilsynelatende ble klippet rett ned på vei inn i feltet fra venstresida.

Dommer Kristoffer Hagenes slp ut med armene og dømte utspill fra gjestenes mål, noe som fikk både Adegbenro og publikum til å reagere sterkt.

Viking-profilen protesterte først én gang og fikk tilsnakk, men stoppet ikke med det. Dermed ble det gult kort på Adegbenro allerede før tre spilte minutter.

- Det er straffespark og det er bare å se det på video. Det er straffe, sa Adegbenro til Eurosport i pausen.

Nigerianeren mente også at dommer Hagenes burde holdt kortet i lomma.

- Det var urettferdig. Jeg vet et han ikke blåste, men han trenger ikke å gi meg gult for det. Men sånn er fotball, vet du.

Klokkeklart



Det var liten tvil om at samme Adegbenro fortjente straffe, i en ny duell mellom ham og Baranov, tidlig i andre omgang. Kristiansunds estiske midtstopper regelerett feide ned Viking-profilen.

Det var heller ikke dommeren på Viking stadion uenig i. Kwesi Appiah tok seg av straffesparket, satte det høyt til høyre for Sean McDermott. Spissen som forsvinner til AFC Wimbledon i sommer ga dermed siddisene en etterlengta ledelse i 55 spilleminutt.

Det skulle ikke vare lenge for Ian Burchnalls menn. Særedeles passivt forsvarsspill tilliot Liridon Kalludra å slå inn et innlegg på innsida av Vikings 16-meter. Jean Alassane Mendy var minst et steg foran Claes Kronberg på løp inn fra motsatt side. Spissen hadde ingen problemer med å styre inn 1-1.

Kristiansund framsto som det farligste laget i minuttene etter utligninga, men innbytter Benjamin Stokke ble stoppet av en blokkering på den største av sjansene.

Med mindre en ti minutter igjen burde Kwesi Appiah ha sørga for Viking-ledelse for andre gang. Bakromsballen fra Steffen Ernemann var prefket, og det var nedtaket til Appiah lant på vei også.

Engelsk-ghaneserens avslutning med venstrefoten var langt ifra dete samme.

Kampen så ut til å ebbe ut med uavgjort helt til en ny bakromsball mot Appiah skapte trøbberl for McDermott. Målvakta var på bærtur utafor egen 16-meter, men ble redda av egne forsvarspillere som fikk transportert ballen til corner.

Sekunder seinere kom Pedersens avslutning med hodet og KBK-keeperens nesten ubegripelige tabbe.

Viking er med 2-1-seieren oppe i åtte poeng, og er lite jafs nærmere Kristiansunds tolv poeng på nest siste plass. Tromsø ligger poenget foran KBK på kvalifiseringsplassen.