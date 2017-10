Kjetil Wæhler (41) med scoring i målfest

Sogndal var på vei mot tre meget viktige poeng mot Sarpsborg, men gjestene slo tilbake og reddet uavgjort.

SOGNDAL - SARPSBORG 3-3:

41 år og 220 dager.

Så gammel er tidligere landslagsspiller Kjetil Wæhler, men det hindrer ikke midtstopperen fra å gjøre seg bemerket på øverste nivå i Norge.

Søndag scoret superveteranen for Sogndal i møtet med Sarpsborg og var en viktig grunn til at vertene klarte ett poeng i møte med topplaget.

Wæhler satte inn 1-1-målet rundt 20 minutter ut i første omgang.

Mål av Gilbert Koomson og Ole Martin Rindarøy bidro også til vertenes seier. Krepin Diatta og Matti Lund Nielsen (2) scoret mål for gjestene.

Resultatet betyr at Sarpsborg taper litt terreng til Molde i sølvkampen. Laget fra Østfold blir står nå med 44 poeng. Sogndal på sin side er fortsatt involvert i nedrykksstriden og er kun to poeng over nedrykksplass.

- Det er en kamp vi burde vinne, vi er det klart beste laget føler jeg. Det er klart vi er skuffet, når vi ledet med to mål, men vi skal ta med oss dette poenget og kjempe på videre, sier Sogndal-trener Eirik Bakke til Eurosport etter kampen.

Veteranscoring

Sarpsborg fikk en drømmestart på kampen da Krepin Diatta sendte gjestene i føringen allerede etter fem minutters spill i saftbygda.

Sarpsborg slo en kort corner og Ole Jørgen Halvorsen slo så inn mot Diatta i feltet. Han ruvet høyest ved bakre stolpe og headet i mål.

22 minutter var spilt da hjemmelaget slo tilbake. Sogndal fikk innkast og ballen endte etter hvert opp hos Kjetil Wæhler inne i feltet. 41-åringen lot seg ikke be to ganger og dunket inn utligningen fra kort hold.

Like etter var kampen snudd. Reiss Greenridge tok med seg balle opp i banen og ga den videre til Gilbert Koomson. Han vendte vekk Amin Askar og klinket ballen i nettmaskene fra rundt 20 meters hold.

Slo tilbake



Fem minutter før pause kom Sogndals tredje mål. Vertene kontret og Martin Ramsland ga videre til Ole Martin Rindarøy. Han chippet ballen over Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen og dermed sto det 3-1.

Det var pauseresultatet på Fosshaugane.

Ti minutter etter pause kom reduseringen for gjestene. Tobias Heintz, som tidligere denne uken skrev ny kontrakt med Sarpsborg, slo et frispark mot Matti Lund Nielsen. Han fikk stå alene og heade inn 3-2.

Samme mann satte også inn utligningen rett før slutt. Diatta headet ned til Lund Nielsen og fikk kranglet ballen i mål via en motspiller.

3-3 ble sluttresultatet.

