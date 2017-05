Klagestorm mot Discovery etter tekniske problemer

Da Brann gjestet Rosenborg til storkamp i Eliteserien søndag kveld, var det mange som ble møtt med tekniske problemer.

Eurosport Player opplevde store tekniske problemer, noe som skapte problemer for supportere som ville se oppgjøret mellom trønderne og bergenserne.

Discovery opplyser til Nettavisen at streamingsignalet var borte rundt 20 minutter midt i første omgang.

- Det har vært litt problemer i kveld og det er bare å beklage, sier mediekontakt i Discovery Lars Hojem Kvam til Nettavisen.

- Vi synes dette er dumt og leit og beklager på det sterkeste. Vi skjønner at det er mange som reagerer på det. Men nå skal alt fungere igjen, og vi tror de fleste kan se kampen igjen nå, sier Kvam videre.

På sosiale medier var frustrasjonen stor, og mange gjorde det klart at de var irriterte og misfornøyde med produktet de hadde betalt for.

Ofret mye fotball for å jobbe i hagen, for hey - jeg skulle i hvertfall se RBK! Men eurosport player ville det annerledes. @EurosportNorge

#esnball eurosport player må jo vere verdens dårligste app.. "sorry, this video cannot be played" Får jo ikke sett brann kamp