ANNONSE

Northug ble slått med 15 sekunder i den 15 kilometer lange løypa i fri teknikk.

Klæbo startet på nummeret bak Northug og tok ham igjen raskt. Det var start med 15 sekunds intervaller.

- Jeg tok ham igjen på toppen av den første bakken. Det virker som om han åpnet forsiktig. Så ble jeg liggende litt foran derfra. Vi ble samlet tidlig. Det ble nesten som en fartsøkt. Vi gikk rolig store deler av løypa, så kjørte vi noen drag underveis, og så ble det selvfølgelig en spurt til slutt, sa Klæbo til Adresseavisen.

Petter Northug endte på 26.-plass under norgescupen i Lillehammer lørdag. Det var dag én etter høydeopphold, og det var ikke så rart at han havnet et stykke bak.

Søndag fungerte kroppen hans bedre, og det skal dermed svært mye til om ikke Northug blir tatt ut til 15-kilometeren i klassisk som går i Falun i verdenscupen kommende helg.

Om han i tillegg blir tatt ut i sprint gjenstår å se.