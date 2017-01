Klopp: - De nekter å selge oss spillere

ANNONSE

Liverpool gikk på et overraskende tap hjemme mot Swansea i Premier League lørdag og gikk dermed glipp av viktige poeng i tetkampen.

Etter 22 serierunder er de røde nå hele ti poeng bak Chelsea.

Mange har etterlyst at Liverpool henter inn forsterkninger nå i januarvinduet, men ifølge manager Jürgen Klopp, har det vist seg om en stor utfordring, selv om klubben har hatt flere navn på blokka.

Ifølge den tyske manageren er klubbene lite villig til å slippe spillere til Merseyside-klubben nå i januarvinduet. Liverpool Echo skriver at de røde har gjort framstøt mot både Bayer Leverkusens Julian Brandt og Dortmunds Christian Pulisic nå i vinter, men fått nei fra begge klubber.

Liverpool skal også ha vært i samtaler med tyske Julian Draxler i vinter, men den tyske landslagsmannen valgte til slutt franske PSG.

- Det er helt naturlig at folk undres over at vi ikke har hentet noen, og at de mener vi burde gjort det. Og svaret er ja, det er ganske enkelt, men på den andre siden så er situasjonen vanskelig, sier Klopp ifølge lokalavisen.

- Det er ikke slik at vi ikke vil hente spillere. Det vil vi. Men saken er slik at de spillerne vi ønsker, de vi tror kan hjelpe klubben videre, de er ikke til salgs. Det handler heller ikke om penger, men det er slik vintermarkedet er, sier Liverpools manager videre.

Klopp antyder at Liverpool har vært villig til å betale store penger for de spillerne klubben ønsker, men at det likevel ikke har vært mulig.

Liverpool-sjefen mener videre at det kun er et fåtall spillere i dagens marked han ser på som aktuelle for Merseyside-klubben.

- Klubbene sier nei på grunn av at det er midt i sesongen. De kan ikke finne en erstatter på så kort tid. Derfor fortrekker de å selge spillere på sommeren. Hvis den riktige avtalen ikke er mulig nå på vinteren, så slipper vi i hvert fall å ta en dårlig avgjørelse, sier tyskeren.

- Det er ikke slik at det er 20 spillere som kunne styrket laget vårt tilgjengelig der ute. Situasjonen er ikke slik, mener Klopp videre.

Klopp gjentar videre det han har sagt i hele januar.

- Vi kjenner til situasjonen og er forberedt på å gjøre noe, men bare for den riktige spilleren. Vi er ikke den eneste klubben som har noe å si på hvor vidt en spiller skal flytte på seg. De andre klubbene må gå med på å selge spilleren, påpeker Liverpools tyske manager.