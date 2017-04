Klopp avfeier Hart-rykter: - Ikke noe for oss

ANNONSE

De siste dagene har det versert flere rykter i engelske medier om at Liverpool ønsker å hente keeperen Joe Hart til sommeren.

Den engelske landslagsmannen skal ikke være en del av Manchester Citys framtidsplaner og vurderer å finne seg en ny klubb til sommeren.

Hart har denne sesongen vært på utlån i Torino.

Ryktene rundt en overgang til Liverpool har blitt rapportert i flere medier de siste dagene og torsdag fikk manager Jürgen klopp spørsmål om dette.

Tyskeren avfeier at Hart er aktuell for klubben.

- Vi snakker vanligvis ikke om overgangsrykter, men akkurat i dette tilfellet kan jeg si noe, sier Klopp ifølge Liverpool Echo.

- Vi har allerede keepere av høyeste kvalitet og Hart er ikke noe for oss. Det handler ikke om at Hart ikke er god nok, men vi har allerede to keepere og Danny Ward på lån i Huddersfield, sier manageren.

Klopp utelukker også et bud på Hart en gang i framtiden.

- Det er vekten aktuelt nå, eller i framtiden, sier Klopp.

- «Wardy» har hatt en fantastisk sesong ute på lån og henter vi ham hjem neste sesong har vi god nok konkurranse om plassen, sier tyskeren.

Liverpool-sjefen er med andre ord godt fornøyd med keeperne.

- De unge har tatt store steg og situasjonen ser lys ut, mener han.

Liverpool ligger for tiden på tredjeplass i Premier League med 66 poeng og har stø kurs mot en plass blant de fire beste i ligaen.

Neste oppgave for Liverpool er Crystal Palace hjemme på Anfield.

