Klopp avviser trenerbråk

Liverpool-trener Jürgen Klopp hevder han har sluttet fred med Sevillas trenerapparat etter onsdagens opphetede mesterligamøte på Anfield.

Oppgjøret på Merseyside endte 2–2 etter at Liverpool lenge så ut til å ha alle poengene i lomma.

Liverpool-forsvarer Joe Gomez ble utvist i den intense avslutningen av kampen. Litt tidligere hadde Sevilla-trener Edurardo Berizzo blitt sendt på tribunen som følge av at han to ganger kastet bort ballen da Liverpool forsøkte å ta et raskt innkast.

Da sluttsignalet lød på Anfield kunne det se ut til at Klopp havnet i klammeri med representanter for Sevillas støtteapparat på vei inn i spillertunnelen. På pressekonferansen avviste imidlertid tyskeren at det hersket ondt blod mellom lagenes trenere.

- Alt er i orden der. Jeg trodde kanskje at de hadde ansvaret for det røde kortet (til Gomez), forklarte Klopp.

Tyskeren gjorde det samtidig klart at han ikke påvirket dommerkvartetten forut for beslutningen om å sende Berizzo på tribunen.

- Jeg var ikke fornøyd med at han kastet bort ballen, men alt er greit mellom oss. Han inviterte meg inn i garderoben, og der fikk vi snakket om det, sa Liverpool-manageren.

Joaquín Correa sto bak Sevillas utligning til 2–2. Dermed ble det ikke full pott for Liverpool.

- Jeg er selvfølgelig ikke fornøyd med resultatet, men jeg er fornøyd med store deler av kampen, oppsummerte Klopp.

