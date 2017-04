Klopp med Liverpool-hint i nytt intervju

ANNONSE

Jürgen Klopp har kontrakt med Liverpool fram til 2022 og hinter nå i et nytt intervju om at den røde klubben kan bli hans siste.

Tyskeren overtok jobben etter Brendan Rodgers høsten 2015 og forlenget sin kontrakt med Merseyside-klubben etter forrige sesong.

- Ikke ti klubber

I den inneværende sesongen er manageren i ferd med å gi laget et realt løft. Sist sesong ble det en åttendeplass på Liverpool, mens klubben nå har gode sjanser til å havne blant de fire beste i Premier League.

Det vil i så fall kunne gi plass i Champions League til høsten.

- Jeg kommer nok ikke til å ha vært innom ti klubber når jeg gir meg. Det er ikke usannsynlig at jeg kun ender opp med å lede tre klubber i løpet av min tid som manager. Det er nok ingen stor sjanse for at jeg plutselig hopper fra klubb til klubb de kommende årene, sier Klopp til Sport1.

Intervjuet er gjengitt av engelske The Mirror tirsdag.

Før han kom til Liverpool, ledet Klopp Mainz 05 og Borussia Dortmund.

- Tvert imot, så er det lett for meg å gi alt i de klubbene jeg er, for det har ofte vært snakk om langtidsprosjekter, forteller Klopp.

Tyskeren fyller 50 år i juni og har tidligere uttalt at han ikke ser for seg å fortsette som fotballtrener lenger enn fram til fylte 60 år.

Når kontrakten med Liverpool løper ut i 2022, er han 55 år. Holder han på ut kontrakten, vil han ha vært sju år i Liverpool. Klopp var også sju år i Mainz og sju år i Dortmund, før han dro videre fra de klubbene.

Vil vinne titler



Liverpool-sjefen vet likevel at han er nødt til å vinne trofeer for å få fortsette ut kontraktstiden, og sier han håper å unngå en «ukomfortabel situasjon» ved å lede klubben til sølvtøy i årene som kommer.

- Fullfører jeg kontrakten med Liverpool, så er det en god sjanse for at vi vinner noe under min tid her, sier Klopp i intervjuet.

- Men det kan bli en ukomfortabel situasjon for meg om vi ikke vinner noe. Folk forventer at Liverpool vinner titler, sier manageren.

I sin første sesong som Liverpool-manager ledet Klopp de røde til finalen i både ligacupen og Europa League, men tapte begge.

Når få serierunder gjenstår av sesongen i Premier League, ligger Liverpool som nummer tre på tabellen, med 66 poeng etter 33 kamper.

Opp til ligaleder Chelsea er det ni poeng, men de blå fra London har én kamp mindre spilt. Fem kamper gjenstår for Liverpool i vår.

