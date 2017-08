Knudtzon ut mot TV-ekspert etter filmeanklager

Lillestrøms Erling Knudtzon skaffet straffe på omdiskutert vis. Men takket være den hjemvendte sønn Tommy Høiland ble det likevel Viking-poeng mot Lillestrøm.

VIKING - LILLESTRØM 2-2:

VIKING STADION (Nettavisen): Lillestrøm ledet 2-0 til pause over tabelljumbo Viking, men tjue svake minutter i andre omgang gjorde at det endte med 2-2 og poengdeling i Stavanger.

Kampens første mål kom etter at Rasmus Martinsen løp ned Erling Knudtzon bakfra da han ble spilt gjennom.

På storskjermen på stadion så det ut til å være et korrekt idømt straffespark – men ekspertene i TV-studio var uenige.

– Vet ikke hva han maser om

– Han filmer, det er ikke mer å si enn det. Jeg håper han står i pressesonen etterpå og gjør noe annet enn å klage på at han aldri får straffe, sa Thomas Myhre i «Fotball Direkte» på Eurosport.

- Det er filming. Hvis han skal klage på at han ikke får straffespark og så går han ned på den måten der. Det er ikke noe tvil. Det er ren filming, mener Myhre.

Når Knudtzon blir konfrontert med Myhres uttalelser, stiller han seg uforstående til den tidligere målvakten.

– Han får si hva han vil. Jeg står ikke her og klager i dag, så jeg vet ikke hva han maser om, sier Knudtzon til Nettavisen.

– Det går uansett ikke an å si at han ikke var nær meg. Og Myhre har aldri prøvd å løpe i det tempoet jeg gjør, så han vet ingenting om hvor vanskelig det er å holde seg på beina i en slik situasjon. Og det er strengt tatt ikke min oppgave å holde meg på beina for enhver pris heller, fortsetter han.

Knudtzon har ved flere tilfeller gått i bakken i boksen uten å få straffe denne sesongen. Han fikk blant annet et omdiskutert gult kort for filming mot Viking i runde 13. Knudtzon mener søndagens straffe var påfallende lik den situasjonen.

– Den er vel så å si helt lik den jeg fikk gult kort for mot Viking sist. Sånn sett var jeg ikke sikker på straffe i det hele tatt. Jeg har riktignok ikke sett reprisen på nytt enda, understreker han.

FILMET? Erling Knudtzon var igjen i sentrum for en straffesituasjon.

LSK-trener Arne Erlandsen bare ler når han blir fortalt hva Thomas Myhre mener om straffesituasjonen.

– Thomas har vel bodd så lenge i Stavanger at han har fått mørkeblå øyne. De er i hvert fall ikke gule, smiler Erlandsen.

Viking-trener Ian Burchnall rister på hodet av hele situasjonen.

- Aldri i verden om det var straffe. Knudtzon er allerede på vei ned da han er borti Rasmus, og faller teatralsk. For meg er det en klar filming, og han fortsatte med filmingen sin også i andre omgang. Det er synd at han klarer å lure dommeren med på det, sier Ian Burchnall til RA.

Høiland ble helten

Viking, som har signert seks nye spillere i sommerens vindu, stilte med tre nye spillere fra start: Sime Gregov, Fredrik Torstinbø og Tommy Høiland.

Men det som skulle bli en ny start for «nye» Viking ble langt fra det de mørkeblå hadde drømt om. Til pause sto det 2-0 til Lillestrøm, og Viking hadde knapt skapt en eneste målsjanse.

Da så ting virkelig mørkt ut for Viking.

Ian Burchnall må ha sagt noen velvalgte ord i pausen, for etter hvilen kom Viking ut med ny entusiasme og giv.

Først reduserte Samuel Adegbenro til 2-1, for Tommy Høiland, den hjemvendte sønn som forlot Viking for seks år siden, headet inn utligningen etter 68 minutter.

– Det er klart det betydde mye for meg. Men det viktigste var at vi tok poeng. Nå må vi riktignok begynne å vinne kamper, det holder ikke med uavgjort i lengden. Vi får ta med oss moralen vi viser i denne kampen videre. Det var godt at vi kunne snu en kamp til vår favør på slutten, for en gangs skyld, sier Høiland.

– Føler du litt vekt ble fjernet fra skuldrene dine når du nå har fått unna ditt første mål etter comebacket?

– Egentlig ikke. Jeg trives under press, jeg. At det forventes at jeg skal score mål og bidra til at Viking holder seg er bare noe jeg liker, svarer en selvsikker Høiland.

Lillestrøm tok ledelsen på straffe

Etter en jevnspilt og forholdsvis rolig åpning på kampen var det Lillestrøm som skulle få hull på byllen.

Erling Knudtzon ble spilt fri i bakrom, og Rasmus Martinsen jaget etter. I et forsøk på å ta ballen så han ut til å ta krokfot på LSK-spissen inne i 16-meteren. Dommeren pekte på straffemerket – til tross for protester fra Viking-leiren.

Korrekt eller ei: Viking-målvakt Iven Austbø fikk noen fingre på straffesparket fra Fredrik Krogstad, men avslutningen var for hard. Krogstad kunne juble for 1-0-målet foran den tilreiste Kanari-fansen.

Martinsen uheldig da LSK satte 2-0

Like før pause doblet gjestene ledelsen – og igjen var en uheldig Rasmus Martinsen involvert. En corner endte opp i returrommet, hvor Mats Haakenstad sto og ventet.

Han dundret til, og da ballen gikk via Martinsens bein og skiftet retning, var Iven Austbø utspilt. 2-0 til Lillestrøm.

Viking var friskere etter hvilen, og etter en times spill kom uttellingen. Claes Kronberg fant Samuel Adegbenro inne i boksen. Nigerianerens avslutning gikk via et LSK-bein og i en bue over en utspilt Arnold Origi. 2-1 – og det var duket for en spennende siste halvtime.

SCORET: Vikings Tommy Høiland jubler under eliteseriekampen mellom Viking og Lillestrøm på Viking stadion.

Scoringen ga hjemmelaget energi, og Viking fortsatte å presse Lillestrøm. Bare åtte minutter senere falt en retur ned i beina på André Danielsen. Publikum ropte «skyt!», og kapteinen gjorde som han ble fortalt.

Det ble imidlertid et realt sleivtreff – som endte opp med å bli en perfekt assist. Ballen dabbet nemlig perfekt på hodet til Tommy Høiland, som med en lur stuss forlenget ballen inn i lengste hjørne. Den hjemvendte sønn hadde scoret i comebacket.

Utligningen ga virkelig hjemmelaget blod på tann – de var helt tydelig ikke fornøyde med bare ett poeng, og kastet laget fremover på jakt etter vinnermålet og tre poeng.

Det ga også Lillestrøm store rom på kontringer, noe innbytter og debutant Marco Tagbajumi burde utnyttet et kvarter før slutt. Han ble spilt helt alene med Iven Austbø, men ble løpt opp av Kristoffer Haugen og avsluttet i keeper.

Viking maktet heller ikke score vinnermålet, og dermed endte det i poengdeling i Stavanger. De mørkeblå klatret dermed opp fra jumboplassen i Eliteserien, riktignok med en kamp mer spilt enn Tromsø.

– Vi roter det hele bort med tjue svake minutter i andre omgang. Det skal ikke skje. Vi burde også avgjort på stillingen 2-2. Uavgjort borte mot Viking er ikke noe dårlig resultat isolert sett, men vi kan selvsagt aldri si oss fornøyde så lenge vi ikke vinner og roter bort en 2-0-ledelse, oppsummerer LSK-trener Arne Erlandsen.

Neste oppgave for LSK er borte mot Godset neste søndag, mens Viking reiser til Aalesund fort bortekamp samme dag.

