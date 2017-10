Koeman ferdig i jobben som Everton-manager

Det bekrefter klubben på sine nettsider.

Ronald Koeman er ferdig i jobben som manager for Premier League-klubben Everton. Det ble klart mandag ettermiddag.

- Styreleder Bill Kenwright, klubbstyret, og hovedaksjonær, Farhad Moshiri, ønsker alle å takke Ronald for jobben han har gjort for klubben over de siste 16 månedene, og for å ha ledet Everton til sjuendeplass i forrige sesong, skriver klubben i en pressemelding.

Søndagens 2-5-tap mot Arsenal ble det siste Koeman fikk oppleve i sjefsstolen.

Skuffet sportslig



Koeman tok over som manager for Everton sommeren 2016, og signerte i den tid en treårskontrakt.

Klubben har hatt en marerittstart på sesongen, og ligger for øyeblikket på nedrykksplass. I løpet av de ni første seriekampene, er det kun tre kamper som ikke har endt med tap for Everton.

I tillegg har klubben skuffet stort i Europa League, og ligger sist i gruppe E, bak lagene Atalanta, Lyon og Apollon.

Brukte enorme summer

Everton er blant lagene som var mest aktive i sommerens overgangsvindu, og Koeman og hans apparat fikk brukt store summer på spillerkjøp.

Spillere som Gylfi Sigurdsson, Michael Keane, Jordan Pickford og Davy Klaasen var med på å gjøre at Evertons forbruk rundet én milliard kroner i sommer.

Til tross for spillerkjøpene, har lite fungert for Everton så langt denne sesongen, og nå er det altså slutt for Koeman.

Vanskelig kampprogram

Til Koemans forsvar, har Evertons kampprogram i sesongstarten vært av det utfordrende slaget.

Lag som Manchester City, Chelsea, Tottenham, Manchester United og Arsenal har vært blant motstanderne i de ni første serierundene.

For vedkommende som tar over klubben, vil også de kommende kampene by på en solid utfordring. Chelsea, Lyon og Leicester venter i henholdsvis ligacupen, Europa League og Premier League i de tre neste kampene.

