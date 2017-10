Koeman: Giroud trakk seg fra overgang i siste liten

Ronald Koeman mener hovedårsaken til at han fikk sparken i Everton er at han ikke fikk erstattet Romelu Lukaku med Olivier Giroud.

I et intervju med nederlandske Voetbal International, gjengitt av The Telegraph, forteller Koeman om det som har vært et hittil ukjent overgangsdrama.

Og ifølge managerprofilen var en avtale med Arsenal-spissen så godt som klar noen uker før denne sesongen skulle sparkes i gang.

- Jeg hadde Giroud i bygningen. Han hadde passet perfekt her, men i siste øyeblikk fant han ut at han heller ville fortsette å bo i London, forteller Koeman i intervjuet.

FIKK SPARKEN: Ronald Koeman.

- Vanskelig å svelge

Det skal ha vært under sommerens overgangsvindu avtalen gikk i vasken. Lukaku gikk som kjent til Manchester United fra Everton etter forrige sesong.

- Det var veldig vanskelig å svelge. Si meg, hvor kan du finne en bedre angriper (enn Giroud), sier Koeman om nesten-signeringen.

I stedet for Giroud endte Everton opp med å hente Wayne Rooney og Nikola Vlasic som angrepsvåpen.

- Da fikk vi spillere som ønsket ballen i beina. Med Lukaku hadde vi en spiller vi kunne slå langt på om vi ikke fant andre veier til mål, sier Koeman og mener Giroud kunne bekledd en slik rolle.

Lite spilletid

I Arsenal har ikke Giroud fått spille like mye som han kanskje hadde håpet, og mye av grunnen skyldes at han er blitt et andrevalg bak klubbens nyinnkjøpte Alexandre Lacazette. Landsmannen til Giroud har spilt åtte kamper fra start, Giroud har spilt åtte kamper som innbytter.

Uansett har 31-åringen en anstendig CV fra engelsk fotball og ville trolig blitt en viktig mann for Everton. På 172 Premier League-kamper for Arsenal har spissen scoret respektable 70 mål i den engelske ligaen siden debuten i 2012.

Vurderte klubbskifte

Giroud har ikke kommentert Koemans påstander, men da Lacazette skrev under for Arsenal tidligere i år uttalte franskmannen følgende om et mulig klubbskifte:

- For å være ærlig, så vet jeg ikke, sa Giroud til Sky Sports på spørsmål om hans posisjon i klubben.

- For øyeblikket er jeg fortsatt Arsenal-spiller, så jeg prøver å være profesjonell som alltid og forberede meg til sesongen. Det vil naturligvis bli hardere konkurranse, selv hardere enn forrige sesong, men det er alltid bra for en spiss å kjenne presset, fortalte han.

Han valgte altså å bli værende og ta opp kampen om spilletid. Så langt denne sesongen har han notert seg for ett mål på åtte innhopp i Premier League.

VRAKET EVERTON: Olivier Giroud, her med kona Jennifer Giroud under FIFA-utdelingen forrike uke, kunne spilt i blått.

Mest sett siste uken