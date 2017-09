Koeman rasende på Rooney: - Kan få bot på 3,2 millioner kroner

Everton-stjernen skal ha fått klar beskjed fra sjefen om at noe slikt ikke må gjenta seg.

Fredag ettermiddag ble det kjent, via engelske medier, at Everton-stjernen Wayne Rooney hadde blitt arrestert, mistenkt for fyllekjøring.

Politiet i Cheshire opplyste at Rooney ble arrestert etter at en politimann stoppet en svart Volkswagen Beetle på Altrincham Road ved Wilmslow.

Saftig bot

Politiet opplyste videre at fotballstjernen er siktet for å ha kjørt med promille. Han må nå møte i Stockport Magistrates' Court senere denne måneden og ifølge flere engelske medier fant hendelsen sted torsdag kveld i Cheshire like ved fotballstjernens hjem.

Tirsdag melder The Mirror at Rooney trolig kan vente seg en saftig bot fra Everton på grunn av denne episoden. Avisen skriver at stjernen vil bli trukket to ukelønninger, noe som tilsvarer rundt 320.000 pund.

Det er rundt 3,2 millioner norske kroner etter dagens kurs. Ifølge The Mirror er det ventet at Everton tar en avgjørelse på dette tirsdag.

The Mirror skriver også at Everton-manager Ronald Koeman, som hentet Rooney tilbake til Goodison Park i sommer, skal være rasende over spissens oppførsel og at en lignende episode i framtiden kan føre til at Koeman vraker Rooney fra laget og setter ham på overgangslisten.

Klare regler

Den nederlandske manageren skal ha satt ned en rekke regler, før han gikk med på å hente inn Rooney fra Manchester United i sommer.

Koeman skal, ifølge The Mirror, ha vært bekymret for Rooneys drikkevaner og skal ha hatt en prat med stjernen om nettopp dette, før kontrakten med Premier League-klubben ble underskrevet.

Manageren skal ha satt ned en nulltoleranse for slik oppførsel, og han skal ha bedt Rooney om å opptre som et forbilde for de andre i klubben.

BRUTALE: Britiske tabloider har vært brutale med Wayne Rooney etter promillekjøringen. Disse forsidene er fra søndag 3. september, samme helg som promillekjøringen fant sted.

Den planen gikk imidlertid raskt opp i røyk og nå skal veteranen ha fått streng beskjed om å holde seg på matta i tiden framover.

Grunnen til at Koeman skal ha gitt Rooney en ny sjanse, skal være at Everton per nå er tynt bekledt i angrepet og at det hele skjedde under landslagspausen, da klubbene ikke spille kamper i Premier League.

Avbildet på utested

Den engelske tabloidavisen Daily Mail skrev fredag ettermiddag at bilen Rooney kjørte, tilhørte en 29 år gammel kvinne. Avisen skrev videre at den engelske fotballprofilen skal ha kjørt kvinnen til sitt hjem.

Etter at The Mirror publiserte artikkelen om Rooneys arrestasjon, viser flere engelske aviser til et bilde av fotballstjernen sammen med en supporter. Bildet er lagt ut på Instagram og skal, ifølge engelske medier, være tatt torsdag kveld på utestedet The Bubble Room i Alderley Edge.

Bildet ble fredag ettermiddag slettet av brukeren som hadde lagt det ut.

LA UT BILDE: Dette bildet ble torsdag kveld delt på Instagram, men har senere blitt slettet.