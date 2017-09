Kommentator mener Semb bør trekke seg

VGs sportskommentator Leif Welhaven mener Nils Johan Semb bør trekke seg fra sin stilling som toppfotballsjef.

Dagen etter at de norske fotballherrene gikk på et braktap med 0-6 borte mot Tyskland, og med Ada Hegerberg-konflikten friskt i minne, blåser det friskt på toppene i Norges Fotballforbund.

Forrige uke uttalte generalsekretær Pål Bjerketvedt at toppfotballsjef Nils Johan Semb har full tillit. VG-kommentator Leif Welhaven mener imidlertid at nok er nok.

På kommentatorplass tar Welhaven tirsdag til orde for at Nils Johan Semb nå bør ta sin hatt og gå.

«Nils Johan Semb er 58 år gammel, og har usedvanlig godt betalt for å skape noe som ikke blir levert» skriver Welhaven blant annet.

KLAR TALE: Leif Welhaven mener Nils Johan Semb bør gå fra stillingen som toppfotballsjef.

- To hovedgrunner

VG-kommentatoren mener det i hovedsak er to grunner til at tiden nå er inne for å bytte ut toppfotballsjefen.

- Det første er at dette er en type jobb som er lite egnet til å ha som fast stilling. Du skal være fremst i rekka for å skape rammene for norsk fotball. Det er så krevende at det ligger i stillingens natur at den bør være på åremål. En slik jobb bør vurderes fortløpende på resultater, sier Welhaven til Nettavisen.

- Det andre er summen av ting som ikke går veien på Sembs vakt. Det når et punkt hvor det begynner å bli for mange piler som peker feil vei. Det har lite med kampen i går å gjøre, men du ser landslaget ligger rett foran Mauritania på FIFA-rankingen, og vi har hatt et EM for kvinner som har vært grusomt. Det lykkes ikke å få en den beste spilleren (Ada Hegerberg) vi har til å fortsette. Klubbene sliter, så summen av negative saker blir for mange, uten at det betyr at Nils Johan Semb er å laste for absolutt alt. Men jeg tror det kommer til et punkt der det er sunt for norsk toppfotball å få friskt blod i den rollen.

- Tror du det er sannsynlig at Semb trekker seg?

- Hvis vi ser på norske idrettsledere, så har det vært liten grad av kultur for sammenheng mellom ansvar og konsekvens. Det har sittet langt inne i andre forbund, så det spørs vel, sier Welhaven.

Vil ikke ut med navn på kandidater

Welhaven mener at dersom Semb ikke innser det selv, bør toppledelsen i NFF fortelle ham at det er på tide å gå.

VG-kommentatoren vil imidlertid ikke gå ut med navn på mulige kandidater, som kunne passet til å ta over jobben etter Semb.

- Da må det foretas en grundig kartleggig både i inn- og utland. Det er definitvt mange flinke fotballpersonligheter, men det er klart det er en jobb som krever ganske mange egenskaper på likt. Av respekt for den prosessen som det må gjennom, tror jeg ikke at jeg på dette tidspunktet skal nevne den ene eller den andre kandidaten, sier Welhaven.

De norske fotballherrene har falt 54 plasser på FIFA-rankingen siden Nils Johan Semb tok jobben som toppfotballsjef høsten 2009. For øyeblikket ligger Norge på 85.-plass på FIFA-rankingen.