Koscielny støtter Wengers nye forsvarssystem

Arsenals formsvikt tvang Wenger til å tenke nytt, og blant det han kom opp med var et trebackssystem som ble benyttet både mot Middlesbrough i serien og mot Manchester City i semifinalen i FA-cupen.

Begge kamper endte med seier.

Kanskje blir løsningen med tre midtstoppere benyttet også i onsdagens kamp mot Leicester. Seier for Arsenal betyr at de vil legge seg fire poeng bak fjerdeplasserte Manchester City og tre poeng bak tredjeplasserte Manchester United.

City og United møtes til seriedyst torsdag.

U-sving

Koscielny, som har spilt i midten av de tre bak i de to kampene, har ingen problemer med Wengers nye tanker om det defensive.

- Det er en taktisk u-sving, men vi har jobbet med det i 15 dager, sier den franske landslagsspilleren.

- Det har virket som det systemet har gitt oss selvtillit. Vi er blitt mer solide bakover, mener midtstopperveteranen.

Koscielnys kontrakt med Arsenal utløper etter denne sesongen, og det er ikke kjent om han fornyer den eller ikke. Enda mer spekuleres det i om landsmannen Wenger vil fortsette i klubben. 67-åringen har heller ikke sagt noe offentlig om sin framtid ennå, selv om det kanskje lukter at han gyver løs på to nye år.

Mørkt

Arsenal står i stor fare for å havne utenfor topp fire i serien for første gang siden Wenger overtok som manager i 1996, og Koscielny erkjenner at klubben har vært igjennom en mørk periode.

- Vi mistet selvtillit. Etter denne seieren kan vi få selvtilliten tilbake selv om ikke alt har vært perfekt. Jeg er ikke så sikker på om Wengers framtid avgjøres av de aller siste resultatene. I dette gamet vet du aldri. Hver uke går vi ut på banen for å gjøre vårt beste og vinne kamper. Vi spillerne er også en del av de svake resultatene.

Onsdagens kamp er viktig også for Leicester. I praksis er fjorårets seriemester bare én seier unna sikret plass i neste års Premier League.

