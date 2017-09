Kosovo slo nådeløst tilbake mot U21-gutta

Martin Ødegaard var involvert i det aller meste Norge skapte fremover på banen. Likevel klarte de norske U21-gutta bare uavgjort mot Kosovo.

KOSOVO U21 - NORGE U21 3-2:

Norge fikk en strålende start på kampen, og så ut til å kontrollere inn en 2-0-ledelse til pause. Det ville dog ikke hjemmelaget ha noe av, og slo tilbake med to raske mål like før pause.

Norge forsøkte en sluttspurt, men ble i stedet straffet da Kosovo satte inn sitt tredje mål for kvelden. Dermed står de norske U21-gutta uten poeng etter to spilte kamper i kvalifiseringen til U21-EM.

Drømmestart

De norske U21-gutta tok ledelsen allerede etter fire minutters spill. Etter strålende norsk angrepsspill, der Martin Ødegaard var svært sentral i det hele, fikk Henrik Bjørdal til slutt satt ballen i mål.

Morten Thorsby var nest siste nordmann på ballen i det norske angrepet, etter at han fikk ballen fra Ødegaard. Thorsby hadde muligheten til å avslutte selv, men valgte å sende ballen videre til Bjørdal. Det viste seg å være et godt valg.

Selv med en norsk drømmestart, ble det raskt farlig også den andre veien. Omtrent fem minutter etter den norske scoringen, var Kosovo frempå. Det endte med at Enis Bytiqi forsøkte seg med en lobb. Keeper Sondre Rossbach stod forholdsvis langt ute i feltet, og ga hjemmelaget en god anledning til å utligne. Heldigvis for de norske spillerne, gikk ballen utenfor det norske målet.

Etter knappe 25 minutters spill kunne Martin Ødegaard økt den norske ledelsen, men skuddet fra Heerenveen-spilleren traff stolpen. Sjansen kom etter at et innlegg fra Erlend Dahl Reitan endte i beina til Ødegaard.

Utsøkt Ødegaard-mål

Med knappe ti minutter igjen av førsteomgang, viste Ødegaard at også han kunne sette ballen i mål.

Med et frispark fra 25 meter doblet han Norges ledelse.

Varm kniv i smør, elg i solnedgang, og frispark i krysset. Enkelte kombinasjoner er ganske enkelt perfekte. Ødegaards mål var et slikt øyeblikk. Skuddet gikk rett i krysset, og Visar Bekaj i Kosovo-målet var aldri i nærheten av å stoppe ballen.

TV 2s kommentator, Marius Skjelbæk, lot seg imponere av Ødegaards storspill.

- Skuddet er jo helt vidunderlig, utbrøt Skjelbæk.

- Han er den store forskjellen hver gang han er på U21-landslaget, konkluderte TV 2-profilen.

Slo tilbake



Få minutter senere slo hjemmelaget tilbake.

Enis Bytiqi og Florent Hasani utnyttet svakt norsk forsvarsspill, og sendte førstnevnte i posisjon til å redusere. Det gjorde Bytiqi uten problemer.

Like etterpå smalt det igjen. Hjemmelaget vartet opp med flott angrepsspill, og denne gang var det Hasanis tur til å avslutte.

Rossbach klarte ikke å hindre Hasani fra å utligne til 2-2 et par minutter før pause.

Tok grep

Den andre omgangen startet langt mer målfattig, og da det gjenstod 17 minutter av kampen, var stillingen fortsatt 2-2.

Norges trener, Leif Gunnard Smedrud ,tok grep ved å bytte inn Sander Svendsen og Rafik Zekhnini for Fredrik Pallesen Knudsen og målscorer Henrik Bjørdal.

Med byttene forsøkte Norge seg på en sluttspurt i håp om å stikker av med seieren.

I det 83. minutt kunne Zekhnini sendt Norge tilbake i ledelsen, men ble avblåst for å være i offside. I tillegg gikk skuddet midt på hjemmelagets målvakt.

I stedet for norsk jubel, var det Kosovo som kunne strekke hendene i været for å feire scoring etter 86 minutters spill. Nok en gang var det Enis Bytiqi som stod for Kosovos mål.

Vant, men tapte

Det første oppgjøret mellom de to lagene endte med en komfortabel 5-0-seier til Norges U21-gutter. Gleden snudde dog fort til sorg da det ble kjent at Kristoffer Ajer hadde spilt kampen, selv om han egentlig skulle sonet en suspensjon.

Les også: Norge mister tre poeng

Kosovo ble derfor tilkjent en 3-0-seier i oppgjøret, tross tapet på Marienlyst stadion.

Nevnte Ajer kunne heller ikke spille fredagens kamp, da suspensjonen ble flyttet én kamp.