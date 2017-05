Kristansen-suser i nedsablingen av Molde

ANNONSE

BRANN - MOLDE 4-1:

Første omgang gikk noe treigt og Brann så ikke ut som seg selv. Molde presset hardt og var aggressive, det holdt i 40 minutter.

Da hadde Brann et hjørnespark som Fredrik Haugen slo inn. Corneren i seg selv var ikke veldig bra, og Björn Bergmann Sigurdarson headet ballen ut, men der sto en helt umarkert Ruben Kristiansen. Han tok sats og klinket inn 1-0 til Brann.

Molde skulle utligne rett etterpå ved Fredrik Brustad.

Så skulle Brann virkelig ta over i den andre omgangen. Jakob Orlov kom inn til pause og det satt fart på Brann. Jonas Grønner satte inn 2-1 på nydeligvis etter et frispark fra Fredrik Haugen. Rett før slutt satt Orlov og Daniel Braaten inn henholdsvis 3-1 og 4-1 til Brann.

Molde best i starten

Etter tap for begge lagene i sist runde, Molde 0-1 for Aalesund og Brann 1-2 for RBK, var det to lag som var lystne på seier på Brann Stadion lørdag kveld. De første ti minuttene var preget av at Brann hadde mye ball, mens Molde så farlige ut på kontringer.

Kampens første sjanse kom etter 13 minutter. Fredrik Aursnes og Ruben Kristiansen sklei rett inn i hverandre og begge ble liggende, men dommer Tore Hansen dømte fordel. Ballen havnet ute hos Christoffer Remmer på høyrebacken, han slo et nydelig innlegg som Sander Svendsen headet like utenfor mål.

Eksploderte mot slutten av omgangen

Fredrik Haugen slo en egentlig dårlig corner, som Björn Bergmann Sigurdarson headet ut i returrommet. Der sto Ruben Kristiansen.

Han klinket like så greit til på hel volley og ballen gikk i en fin bue og i mål, utagbart for Moldes sisteskanse Andreas Linde. Brann gikk opp i en noe ufortjent 1-0 ledelse etter 40 minutter.

Molde skulle slå tilbake nesten med engang, drøye tre minutter etter at Brann har gått opp til 1-0 trer Eirik Hestad Sander Svensen nydelig gjennom, Svendsen tok med seg ballen og la den på tvers av femmeteren, der kom Fredrik Brustad i hundre inn bak Amin Nouri og kunne sette ballen i det åpne målet. 1-1 og lagene var like langt inn til pause.

SCORET: Jonas Grønner sendte Brann opp i 2-1.

Brann tok grep

Lars Arne Nilsen tok grep i pausen etter at Brann ikke så ut som seg selv før pause, ut gikk Torgeir Børven og inn kom Jakob Orlov.

Brann kom bedre ut av startblokkene i den andre omgangen og det skulle betale seg etter 58 minutter. Fredrik Haugen fikk ballen ute på venstrekanten, der fikk han enormt med tid, og prikket ballen perfekt på foten til Jonas Grønner, som hadde blitt igjen etter en corner.

Han hadde løpt seg fri fra fire passive Molde spillere og kunne enkelt sette inn 2-1 til Brann, helt nede ved stolperota.

En Svendsen ut, en annen inn

Ole Gunnar Solskjær tok ut Isak Ssewankambo og satte inn Thomas Amang, for å få mer offensiv styrke. Inn kom også lillebror Tobias Svendsen til fordel for sin to år eldre bror.

Dette fikk ingen umiddelbar effekt offensivt for Molde, snarere tvert i mot. Brann fikk mer rom og det vet de å utnytte.

Daniel Braaten mottok en god ball fra Fredrik Haugen, Braaten fant Jakob Orlov som kom helt alene med Linde i Molde målet, men svensken klarte ikke å overliste sin landsmann Linde som reddet fint.

Brann med knock-out

85. min. Solskjør hadde akkurat slengt inn på sin aller siste spiss i Ottar Magnus Karlsson som kom inn for Knut Olav Rindarøy, da Jakob Orlov skulle sette spikeren i kista.

Fredrik Haugen slo et nydelig frispark som Bismar Acosta fikk ta ned helt alene på bakerste stolpe, han vippet ballen inn i feltet igjen og der fant han Jakob Orlov. Han satte pannebrasken til å headet nydelig inn 3-1 til Brann.

Med fire spisser på banen i et desperat forsøk om poeng fra Solskjør sin side tok Brann fullstendig over. Jakob Orlov fikk ballen 20 meter inn på Molde sin halvdel og ga videre til Amin Nouri som fosset oppover venstresiden. Han la inn et nydelig innlegg som Daniel Braaten løp inn i mål. 4-1 til Brann og kampen var avgjort.