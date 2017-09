Kristiansund holdt unna for Stabæk

Torgil Gjertsens scoring etter et snaut kvarter var nok for Kristiansund. Opprykkslaget tok en svært viktig 1-0-seier over Stabæk søndag.

KRISTIANSUND - STABÆK 1-0:

Med trepoengeren klatret KBK opp til ellevteplassen på tabellen i Eliteserien. Klubben har funnet litt stimen og øyner fornyet kontrakt på øverste nivå. Det var det få som hadde spådd før sesongen.

Gjertsens mål etter 14 minutter kom litt mot spillets gang. På en berøring scoret 25-åringen på en perfekt pasning fra Benjamin Stokke.

Strafferedning

Det var ikke bare i Gjertsen at Kristiansund hadde en matchvinner. Bare tre minutter etter ledermålet reddet Sean McDermott straffeforsøket til Stabæk-stjernen Ohi Omoijuanfo. Toppscoreren skjøt lavt og midt i mål.

- Det er kjipt. Det er den dagen i dag hvor ingenting går inn, spesielt ikke for meg, sier en tydelig skuffet Ohi Omoijuanfo til Eurosport.

- Det er elendig av meg å ikke sette den straffen. Det er en dårlig straffe, sier spissen videre.

McDermott måtte gi en retur, men Omoijuanfo rakk ikke å få en fot på ballen. Dommer Sigurd Kringstad dømte straffe etter at Christoffer Aasbak felte Hugo Vetlesen.

Stabæk styrte det meste av spillet i Kristiansund, men som så ofte før slet bærumslaget med å sette sjansene sine. Det har vært en utfordring for Stabæk den siste tiden.

I annen omgang handlet det meste om gjestene. Stabæk dominerte stort, men fant aldri veien til nettmaskene.

Funnet formen

Kristiansund er ubeseiret på sine tre siste seriekamper, der to av dem har endt med seier. Det kommer meget godt med i kampen om å unngå nedrykk.

Stabæk har spilt ujevnt og har alt av helt i medaljekampen. Laget har kun én seier på sine sju siste kamper.

Førstkommende lørdag reiser KBK til Bergen for å møte formsterke Brann. Dagen etter tar Stabæk imot Vålerenga på Nadderud.

