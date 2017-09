Kristiansund knuste Tromsø

Benjamin Stokke ble kampens store spiller da KBK senket gjestene fra Tromsø.

KRISTIANSUND - TROMSØ 4-1:

Både Kristiansund og Tromsø kjemper for å unngå nedrykk fra Eliteserien, men etter søndagens oppgjør er det KBK som er nærmest fornyet Eliteserie-kontrakt.

Hele 4-1 vant hjemmelaget etter to scoringer av Benjamin Stokke og ett mål hver av Jean Mendy og Torgil Gjertsen.

- Alt sitter. Vi er offensive. Står etter. Vi tar dem på deres banehalvdel og da er det lett å skape mye, sa en fornøyd Stokke til Eurosport i pausen av kampen.

Tromsø reduserte med en sen scoring av Mikael Ingebrigtsen, men var aldri i nærheten av tre poeng søndag kveld.

Det erkjenner også Tromsø-spiss Mushaga Bakenga.

- Det er upresist fra vår side. Vi har gjort jobben i to uker med å analysere laget og de kommer ut akkurat som vi forventer. Vi klarer ikke fullføre det vi har snakket om og trent på. Det er for dårlig av spillerne utpå der. De gjorde en god jobb med å forberede oss, men så er vi elendige til å utføre det vi får beskjed om, sier Bakenga til Eurosport etter kampen.

Klart best før pause

Hjemmefansen hadde grunn til å være fornøyd med det de så av eget i de første 45 minuttene på Kristiansund Stadion.

Det tok ikke mer enn åtte minutter før KBK tok ledelsen. Scoringen kom etter at Christoffer Aasbak slo et godt frispark inn i feltet hvor Stokke relativt alene fikk heade ballen i mål.

Tromsø fikk lite å glede seg over i førsteomgangen, og så ut til å ha mer enn nok med å forsvare seg mot et aggressivt hjemmelag.

Etter 36 minutter økte Kristiansund ledelsen da Jean Mendy fikk ballen inne i gjestenes sekstenmeter. Spissen lot seg ikke be to ganger og banket inn 2-0.

Men hjemmelaget ga seg ikke med det. Minuttet før pause slo Liridon Kalludra ballen inn i boksen, hvor Stokke nok engang kunne heade ballen hardt i mål.

Ved pause ledet dermed Kristiansund hele 3-0.

Drømmestart på andreomgang

Tromsø hadde vært svært svake i de første 45 minuttene, men skulle ikke få det særlig enklere etter hvilen.

Kun to minutter var spilt av andreomgangen da Aliou Coly fant lagkamerat Torgil Gjertsen med et innkast, før sistnevnte prøvde seg med et langskudd. Det gjorde han lurt i for noen hundredeler senere lå ballen i mål til stor jubel fra de fremmøtte.

Kristiansund virket å være godt fornøyd med resultatet og de store sjansene uteble i store deler av omgangen.

Like før slutt kom fikk Mikael Ingebrigtsen satt inn et trøstemål for Tromsø. Dermed endte det til slutt 4-1 til hjemmelaget.

Med tre nye poeng søndag ligger Kristiansund fortsatt på kvalifiseringsplass, men er nå kun ett poeng bak Sogndal på 13. plass. For Trømsøs del ser det langt mørkere ut. Søndagens resultat gjør at «gutan» fortsatt ligger på direkte nedrykksplass - fire poeng bak KBK.