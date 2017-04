Kristiansund slo Brann og tok sesongens første seier

ANNONSE

KRISTIANSUND - BRANN 1-0:

Den tredje runden i Eliteserien 2017 ble avsluttet da Brann gjestet Kristiansund mandag kveld. Det startet som et sjansefattig oppgjør der Brann kontrollerte det meste av spillet, men slet med å komme til de virkelig store målsjansene.

Nær scoring



Et par minutter før pause, var det derimot Kristiansund som var nær å ta ledelsen.

En heading fra Benjamin Stokke gikk i tverrliggeren. Returballen endte om Jean Alassane Mendy, som i stedet for å kline ballen direkte i mål, forsøkte å dempe ballen for å få kontroll før ballen skulle settes i mål. Det ga Brann-forsvaret nok tid til å ta seg av Mendy og dermed få fjernet ballen fra farlig område.

TØFT MØTE: Bismar Acosta og Brann fikk et tøft møte med Kristiansund.

Fem minutter inn i den andre omgangen, var det Branns tur til å true motstandernes mål. Først kom Gilli Rolantsson til en skuddmulighet, før også Ruben Kristiansen forsøkte seg med et skudd like etter. Begge forsøkene ble stoppet av keeper Sean McDermott.

- Fryktelig stygt



Da kampen bikket inn i den gjenværende halvtimen med spill, smalt det skikkelig ute på banen.

Aliou Coly traff Branns Jakob Orlov knallhardt i en takling. Taklingen var såpass stygg at spillerne flokket seg sammen for litt småknuffing mens Orlov nå nede med smerter i beinet.

Dommer Svein Oddvar Moen ga Coly gult kort for taklingen, samtidig som at Branns Sivert Heltne Nilsen fikk et gult kort for reaksjonen etter taklingen.

STYGG TAKLING: Aliou Coly traff Jakob Orlov med denne taklingen etter en times spill i Kristiansund.

- Klink, klart gult kort, konstaterte Eurosports fotballekspert, Bengt Eriksen, før han senere modererte seg til at kortet Coly ble tildelt fort kunne vært av en annen farge.

En som derimot reagerte knallhardt på taklingen, var TV 2s Jesper Mathisen.

- Klink gult kort? Der er jo Coly kjempeheldig. Skulle selvfølgelig vært sendt rett i dusjen! Fryktelig stygt! skrev Mathisen på Twitter etter taklingen, før han fulgte opp:

- Coly sin var mørkerød! Ikke si noe annet. Dommerne snakker så flott om at de skal beskytte spillerne. Gjør det da, kjære dommere!

Klink gult kort?



Der er jo Coly kjempeheldig!



Skulle selvfølgelig vært sendt rett i dusjen! Fryktelig stygt! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 10. april 2017

Coly sin var mørkerød! Ikke si noe annet... Dommerne snakker så flott om at de skal beskytte spillerne...



Gjør det da, kjære dommere! — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 10. april 2017

Straffespark

Med knappe 20 minutter igjen av kampen, pekte dommer Moen på straffemerket i Branns sekstenmeterfelt etter at Benjamin Stokke ble felt.

Sverre Økland gjorde alt riktig fra straffemerket, og sendte hjemmelaget i ledelsen mot bergenserne. Målet var ikke bare viktig for Kristiansunds muligheter for seier mot Brann, det var også Kristiansunds første mål i Eliteserien 2017.

Etter scoringen forsøkte Brann seg på en sluttspurt, men anført av innbytterne Azar Karadas og Torgeir Børven ble det bare nesten for laget fra Bergen.

23 år gamle Økland ble historisk ved å sette inn Kristiansunds første mål i Eliteserien.

- Det er sånn man har gjort gjennom alle tider. Å få avgjøre en eliteseriekamp, det oppsummerer fotball for meg, sa Økland til Eurosport.

- Jeg er ganske rolig i sånne situasjoner, og jeg var trygg på å sette den inn, men det var godt å se den gå inn, fortsatte han.

Skuffet Nilsen



Brann-trener Lars Arne Nilsen var skuffet etter tapet.

- Nå er vi veldig skuffet, og jeg føler vi hvert fall skulle hatt poeng. Men vi setter ikke sjansene våre, mens Kristiansund hadde to og scoret på én, og da vinner de, sier Nilsen til Eurosport og fortsetter:

- Vi har seks sjanser, men når vi ikke setter de, vinner de på straffesparket.