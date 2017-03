ANNONSE

23-åringen har bundet seg til Brann ut 2019-sesongen.

- Når du spør, må jeg nesten bekrefte, sier Soltvedt til BA.no.

- Vi har vel nærmet oss så mye nå at vi har kommet i mål med en avtale som varer ut 2019.

Soltvedt, som for tiden er hjemme i Norge mens resten av laget befinner seg i La Manga i Spania, har hatt intensive samtaler med Barmen over telefon de siste dagene.

– Det har vært en hard nøtt å knekke, men intensjonen for begge parter har hele tiden vært å få dette til. Som jeg har sagt før: Barmen kler Brann, og Brann kler Barmen. Det har vært viktig for oss å få ham med videre.

- Må Barmen akseptere et fastlønnskutt?

- Jeg går aldri inn og kommenterer slike ting. Det jeg kan si, er at det er prinsipielt viktig for oss å få alle spillerne inn i lønnsstrukturen vår. Det gjør også alle som signerer for Brann nå.

- Hvorfor varte forhandlingene så lenge?

- Jeg vil ikke kommentere detaljer, men vi har pratet godt sammen hele tiden. Så er det slik det er viktig å få et godt resultat for begge parter, og da tar ting noen ganger lang tid. Begge parter har gitt og tatt, og det er svært gledelig at vi er enige nå, sier en tydelig fornøyd Soltvedt.

