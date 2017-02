Kroatisk interesse for Åsen

ANNONSE

LA MANGA (Nettavisen): Gjermund Åsen satt på tribunen med en ryggskade da Tromsø nedsablet Sandefjord med 5-0 på La Manga fredag.

Den tidligere Rosenborg-spillerens kontrakt med Tromsø går ut etter årets sesong. Åsen har fått tilbud om ny kontrakt, men takket nei og avsluttet forhandlingene.

Etter det Nettavisen kjenner til har de kroatiske klubbene Hajduk Split og Osijek forhørt seg med Tromsø om 25-åringen.

BEKREFTER INTERESSE: Tromsø-trener Bård Flovik bekrefter at utenlandske klubber har vært ute etter Gjermund Åsen. Da overgangsvinduet er stengt for denne gang, blir det imidlertid ikke noe av før eventuelt til sommeren.Foto: Martin Busk, Nettavisen.

Åsen vil ikke kommentere disse opplysningene, men sier følgende om sin framtid på Alfheim.

- Jeg har en kontrakt som går ut det året her. Jeg fikk et tilbud av Tromsø og takket pent nei til det. Jeg har ikke låst noen dører, og det er egentlig der det står. Jeg er med på trening og trives veldig godt med gutta, sier Åsen til Nettavisen.

- Når overgangsvinduet åpner i sommer, er det under et halvt år igjen av kontrakten din. Hva skjer da?

- Man vet aldri hva som skjer i fotball. Om det kommer noe konkret, kan det være interessant, men jeg har ikke det i tankene mine nå. Nå må vi gjøre en bedre sesong enn vi gjorde i fjor og holde oss unna det nedrykksdramaet. Den tiden får komme, så får jeg legge ned arbeidet i mellomtiden. Fram til da, er jeg i Tromsø, sier Åsen.

Bekrefter utenlandsk interesse

Tromsø-trener Bård Flovik bekrefter at det har vært utenlandsk interesse rundt midtbanespilleren.

- Det har vært klubber som har vært ute etter ham, men nå er vinduet lukket, så det er uaktuelt å gå andre steder. Samtalene mellom meg og han går på at han utelukkende skal konkurrere om en plass på laget her og spille for oss, så får vi se hva som passer han og hva som passer oss senere.

- Er det aktuelt å gå i forhandlinger om en ny kontrakt med Åsen?

- Vi tilbød ham ny kontrakt. I utgangspunktet har han sagt at han vil se det an, og det har vi så langt sagt at vi vil respektere. Han er i en alder der vi på mange måter skjønner at man vil ut etter hvert. Samtidig vil vi ha ham lenger, for han er i fin framgang og er viktig for laget.

Islandske Aron Sigurdarsson scoret tre mål, to av dem på straffe i fredagens møte med Sandefjord på La Manga. Christian Landu Landu og Runar Espejord scoret de øvrige målene for Tromsø.