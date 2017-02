Kylian Mbappe sikret seier for Monaco

ANNONSE

MONTPELLIER - MONACO 1-2:



18-årige Kylian Mbappe ble matchvinner da Monaco slo Montpellier 2-1 tirsdag og strammet grepet om tetplassen i franske Ligue 1.

Polske Kamil Glikk nikket gjestene i ledelse etter et kvarter, og Mbappe kontret inn 2-0-målet fem minutter senere. Den brasilianske stopperveteranen Vitorino Hilton reduserte, men Monaco holdt unna.

Mbappe har den siste tiden blitt koblet med en overgang til Arsenal og har tidligere blitt nevnt i forbindelse med Manchester City.

I media har 18-åringen blitt sammenlignet med Thierry Henry.

- Han er ikke helt lik Henry, men de har en del like kvaliteter og et lignende talent, har har Arsenal-manager Arsene Wenger uttalt.

Tirsdagens scoring betyr at vidunderbarnet nå står bokført med fire ligamål denne sesongen. Unggutten har også fem assists.

Tidligere denne sesongen gjorde Mbappe seg bemerket med et hat trick i cupen mot Rennes. Det var det første hat tricket av en Monaco-spiller i cupen siden Sonny Anderson nettet tre i en og samme kamp i 1997.

Gjestene måtte for øvrig avslutte tirsdagens kamp med ti mann etter at Jemerson ble utvist for to gule kort i sluttminuttene.

Montpellier presset for utligning, men keeper Danijel Subasic reddet et hardt skudd fra Jerome Roussilon, og Souleymare Camaras nikk på overtid sneiet tverrliggeren.

Monaco gikk av banen med seks poengs luke på tabelltopp.

Tittelforsvarer Paris Saint-Germain møter Lille senere tirsdag, mens tredjeplasserte Nice tar imot Saint-Étienne onsdag.

39-årige Hilton er for øvrig den eldste spiller som har scoret i Ligue 1 i dette århundret.

Bordeaux knuste Caen 4-0 på bortebane med mål av François Kamano (2), Diego Rolan og Jaroslav Plasil.

