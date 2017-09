L'Equipe: Dette er verdens største fotballtalenter

Sjekk hvem som er på listen.

Den franske storavisen L'Equipe har laget en liste over det de mener er de 50 største fotballtalentene i verden under 21 år (født 1996, eller senere).

Det er Real Madrid-profilen Marco Asensio som topper listen.

Spanjolen har tatt store steg den siste tiden og imponert for klubben fra Madrid. Denne sesongen har han scoret fire mål på åtte kamper.

Asensio ble hentet til Real Madrid fra Mallorca i 2014 og etablere seg for alvor i A-stallen sist sesong, med 38 kamper og 10 mål for klubben.

Tottenhams Dele Alli følger på andreplass på L'Equips liste, mens PSGs Kylian Mbappe er nummer tre på listen. Mbappe ble i sommer lånt ut fra Monaco til PSG, og sistnevnte har en opsjon på å kjøpe unggutten permanent. Blir betingelsene i den opsjonen oppfylt, vil Mbappe trolig bli verdens nest dyreste spiller noensinne, bak lagkamerat Neymar.

Ingen spillere fra Norge eller Sverige er funnet verdige en plass på listen, men danske Kasper Dolberg i Ajax er rangert som nummer 12.

Profilerte spillere som Ousmane Dembele (Barcelona), Gianluigi Donnarumma (Milan), Gabriel Jesus (Man City), Leroy Sané (Man City), Kingsley Coman (Bayern), Marcus Rashford (Man Utd) og Timo Werner (Leipzig) er også inne blant de ti beste talentene i verden.

NUMMER TO: Tottenhams Dele Alli.

Nylig ble det for øvrig også kjent hvem som er nominert til den gjeve «Golden Boy»-prisen for 2017. Den deles ut hvert år til den spilleren under 21 som har imponert mest hvert år og spillere som Wayne Rooney, Lionel Messi, og Isco er blant dem som har vunnet den tidligere.

Flere av spillerne som er trukket fram på L'Equips talentliste, er blant de nominerte til årets «Golden Boy». Folk som Ousmane Dembele, Christian Pulisc, Renato Sanches, Kasper Dolberg og Marcus Rashford er noen av de nominerte som kan stikke av med den gjeve prisen for 2017.

Se alle de nominerte til «Golden Boy» her

Her er hele topp 50-listen til L'Equipe:

1 Marco Asensio (Real Madrid)

2 Dele Alli (Tottenham)

3 Kylian Mbappé (PSG)

4 Ousmane Dembélé (Barcelona)

5 Gianluigi Donnarumma (Milan)

6 Gabriel Jesus (Man City)

7 Leroy Sané (Man City)

8 Kingsley Coman (Bayern)

9 Marcus Rashford (Man Utd)

10 Timo Werner (RB Leipzig)

11 Christian Pulisic (B. Dortmund)

12 Kasper Dolberg (Ajax)

13 Julian Brandt (Leverkusen)

14 Jonathan Tah (Leverkusen)

15 Dani Ceballos (Real Madrid)

16 Youri Tielemans (Monaco)

17 Benjamin Henrichs (Leverkusen)

18 Franck Kessié (Milan)

19 Davinson Sanchez (Tottenham)

20 Patrik Schick (Roma)

21 Malcom (Bordeaux)

22 Cristian Pavon (Boca Juniors)

23 Kai Havertz (Leverkusen)

24 Amadou Diawara (Napoli)

25 Alex Iwobi (Arsenal)

26 Andreas Christensen (Chelsea)

27 Moussa Dembele (Celtic)

28 Theo Hernandez (Real Madrid)

29 Kelechi Iheanacho (Leicester)

30 Renato Sanches (Swansea)

31 Jesus Vallejo (Real Madrid)

32 Alban Lafont (Toulouse)

33 Sebastian Driussi (Zenit)

34 Matthijs De Ligt (Ajax)

35 Lorenzo Pellegrini (Roma)

36 Wilfried Ndidi (Leicester)

37 Kieran Tierney (Celtic)

38 Mahmoud Dahoud (B. Dortmund)

39 Manuel Locatelli (Milan)

40 Carlos Soler (Valencia)

41 Diogo Jota (Wolves)

42 Lucas Hernandez (Atletico)

43 Nico Elvedi (Gladbach)

44 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

45 Caglar Söyüncü (Freiburg)

46 Emanuel Mammana (Zenit)

47 Enes Ünal (Villarreal)

48 Nadiem Amiri (Hoffenheim)

49 André Onana (Ajax)

50 Moise Kean (Juventus)

Mest sett siste uken