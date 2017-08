L'Equipe: Mbappé ønsker å forlate Monaco i sommer

Den franske sportsavisen skriver at supertalentet har bestemt seg for å forlate Monaco.

Kylian Mbappé, kanskje verdens heteste fotballtalent, skal ifølge L'Equipe ha bestemt seg for at han ønsker å forlate Monaco denne sommeren.

Stortalentet herjet for Ligue 1-klubben i både hjemlig liga og Champions League sist sesong, og skapte med det mye interesse for sine tjenester.

Den franske avisen trekker fram Barcelona, som ser ut til å miste Neymar, som en mulig destinasjon for Mbappé. 18-åringen er ventet å bli en svært kostbar mann. Nevnte Neymar er for øvrig ventet å bli Paris Saint-Germain-spiller i en handel som forventes å koste 222 millioner euro, eller omtrent 2,05 milliarder kroner.

Tidligere i sommer hevdet den spanske avisen AS at Real Madrid og Monaco var enige om en avtale for Mbappé verdt 1,6 milliarder kroner. Monaco benektet senere at de hadde akseptert et bud på den unge franskmannen.