La Liga ber UEFA etterforske Manchester Citys pengebruk

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har varslet etterforskning av Paris Saint-Germain. Nå ber spansk La Liga om at også Manchester City settes under lupen.

La Liga-president Javier Tebas sier til nyhetsbyrået AP at City og PSG drar så store fordeler av å få «statsstøtte» at det går utover europeiske klubbturneringer. Han mener det «utvilsomt skader fotballindustrien».

Manchester City ble kjøpt opp av styrtrike Mansour bin Zayed Al Nahyan fra Abu Dhabi i 2008. Tre år senere havnet PSG på qatarske hender.

I et brev til UEFA anmoder Tebas forbundet om å se nærmere på pengebruken til City og PSG. Før helgen ble det klart at UEFA har åpnet etterforskning av Paris Saint-Germain etter sommerens kjøp av Neymar og Kylian Mbappé for 3,5 milliarder kroner.

Tebas mener PSG må straffes for «manglende overholdelse» av reglene for økonomisk fair play (FFP).

Manchester City brukte godt over 200 millioner pund før årets sommervindu stengte i forrige uke.

