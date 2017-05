ANNONSE

25-åringen har i flere år vært ryktet bort fra den franske storklubben. Arsenal er en av klubbene som hyppig har vært nevnt i forbindelse med Lacazettes navn.

I et intervju med sportsavisen l'Equipe bekrefter nå Lyon-stjernen at han er klar for et nytt fotballeventyr.

– Dette føles som et bra tidspunkt. Det er på tide å søke nye utfordringer, sier han.

Lacazette, som denne sesongen har gjort 26 mål i den franske toppserien, havner trolig ikke i England og Premier League. I stedet tyder mye på at det kan bli spansk fotball for 25-åringen.

Når l'Equipes reporter påpeker at Lacazette svært ofte nevner Atlético Madrid intervjuet, svarer måltyven med et smil:

– Det er et bra lag. Og de har Antoine Griezmann.

Stjernespissen Griezmann er i likhet med Lacazette fransk.

Lyon møter lørdag kveld Nice i siste runde av årets franske fotballsesong.