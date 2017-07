Lacazette scoret i Arsenal-debuten

Alexandre Lacazette scoret sitt første mål i Arsenal-trøya i debuten i 2-0-seieren mot Sydney i en treningskamp i Australia torsdag.

SYDNEY FC - ARSENAL 0-2:

Den nyinnkjøpte spissen hadde rollen som innbytter i debuten og kom inn etter 68 minutter, og han kom selvfølgelig på scoringslista i debuten.

Franskmannen ble servert av Alex Oxlade-Chamberlain som fosset nedover høyresiden, og fra seks meter bredsidet han kontrollert inn 2-0-målet.

Per Mertesacker sto igjen foran mål etter en Mesut Özil-corner etter fire minutter og la seg bakpå og scoret det første målet med ryggen mot mål i første omgang.

Unggutt imponerte

Nysigneringen Sead Kolasinac fra Schalke fikk debuten sin fra start, men det var unggutten Reiss Nelson som imponerte mest de første 45 minuttene. 17-åringen hadde flere frekke raid og finter og kunne godt kommet på scoringslista.

Danny Welbeck burde signert navnet sitt i målprotokollen like før timen spilt da han fikk sjansen fra straffemerket, men den tidligere Manchester United-spissen klarte ikke overliste Sydney-keeper Andrew Redmayne.

Åpnet målkontoen

De australske spillerne prøvde for øvrig å påvirke Welbeck til å bomme med vilje siden reprisene på storskjermen klarte viste at dommeren gjorde en feil da han blåste for hands i feltet, men Welbeck skjøt rett og slett bare en svak straffe.

Et fullsatt stadion fikk se Lacazette få sin Arsenal-debut da han entret banen først i en rekke av innbyttere etter 68 minutter og jubelen sto i taket da han tok sine første touch med ballen.

Lacazette endte opp med å spille 203 Ligue 1-kamper og score 100 mål for Lyon. Torsdag scoret han sitt første mål for Arsenal.

26-åringen får snart teste seg mot betraktelig sterkere motstand. De tyske gigantene Bayern München venter i en treningskamp om en knapp uke.

(©NTB)

