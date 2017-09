Lagerbäck: - «Barcelona-syndromet» sitter der fortsatt

Men Lars Lagerbäck er svært fornøyd med stegene Norges landslag har tatt i løpet av det snaue halvåret han har jobbet med laget.

– Når vi sammenligner med kampen mot Nord-Irland i mars så er egentlig alt blitt bedre. Det eneste jeg kan nevne hvor vi ikke har gjort klare framsteg er evnen til å variere angrepsspillet. Ellers har alt gått framover, sa han dagen etter 2-0-seieren mot Aserbajdsjan.

– Særlig leverte vi veldig godt forsvarsspill og trykket dem ned. Vi kan diskutere hvor gode Aserbajdsjan var, men jeg synes det var vi som gjorde dem dårligere. Både i arbeidsinnsats og «attityd» var det ytterligere steg fram fra kampene mot Tsjekkia og Sverige.

Samtidig er han veldig klar på at det fortsatt er en vei å gå, og «Barcelona-syndromet» han har snakket om - det å holde på ballen i stedet for å spille den raskt fremover - som han måtte jobbe hardt for å fjerne på Island, sitter fortsatt i.

– Syndromet var ikke borte i kampen mot Aserbajdsjan, nei. Men mandag håper jeg at jeg ikke ser noe særlig til det. Spillerne kommer til å få høre det i oppkjøringen til kampen mot Tyskland.

Feil valg i angrepsspillet som førte til balltap på egen halvdel var noe av det han likte minst i fredagens kamp.

Uten svakheter

Lagerbäck er veldig klar over hvilken stor oppgave som venter i Stuttgart mandag kveld. Han ble svar skyldig da han ble spurt om svakhetene i Tysklands lag.

– Jeg ser nok ingen svakheter i det laget. De har topp spillere i alle posisjoner og kan sikkert stille tre ulike lag uten at styrken endres noe særlig. Det eneste jeg kan trekke fram er at de er veldig offensive og at det er mulig å utnytte det i overganger, sa han.

Landslagssjefen ble spurt om hvem han ville velge om han fritt kunne plukke en tysk spiller til sitt eget lag.

– Det vil jeg ikke svare på, for da måtte jeg erstatte en av mine egne spillere, men om jeg fikk ta bort en tysk spiller så ville det nok være Toni Kroos. Han er en lagspiller som gjør få feil, har fantastisk spilleforståelse og er navet i laget både offensivt og defensivt, sa han.

– Jeg kunne nevne mange tyske spillere, men om vi fikk ta bort Kroos så ville det bli litt lettere.

Alle klare

Lørdag formiddag samlet han laget til restitusjonstrening på Ullevaal før avreise til Tyskland om ettermiddagen. Med bare to dager mellom kampene blir utfordringen enda større. Troppen er iallfall intakt.

– Det ble noen smeller, særlig for Jonas (Svensson), men det ser ikke ut som det er noen fare. Og så har vi Ole (Selnæs) tilbake igjen etter utelukkelsen. Han er disponibel mot Tyskland, sa Lagerbäck, som vil tenke belastning når han tar ut laget.

– Vi har våre tanker, men vi må se hvordan spillerne henter seg inn. De jobbet riktig hardt fredag, og to dager mellom kamper er ikke mye for fotballspillere. Jeg kan ikke svare om startelleveren, sa han.

Han var selv utmattet etter fredagens kamp.

– Vanligvis pleier jeg å se kampen om igjen før jeg legger, meg men denne gang orket jeg bare første omgang.

(©NTB)

