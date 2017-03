Lagerbäck: - Jeg tror ikke på overtalelse

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Med ni dagers mellomrom og kort tid før Lars Lagerbäck presenterte sin første norsk landslagstropp offentliggjorde Per Ciljan Skjelbred og Alexander Tettey at de gir seg på landslaget.

At Skjelbred ikke lenger ønsker å representere Norge betyr også at Lagerbäck må velge en ny kaptein for det norske landslaget.

- Vi har noen aktuelle navn, men jeg må først høre hvordan spillerne ser på lagkapteinsrollen, senere vil vi snakke individuelt med de som skal bli kaptein og visekaptein, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Droppet Tettey-telefon

Lagerbäck forteller videre at han ringte Per Ciljan Skjelbred for å høre om det var mer bak hans avgjørelse enn det han først oppga.

Da han fikk høre hvorfor Alexander Tettey ga seg, lot han imidlertid være å ringe Norwich-proffen etter samtaler med det medisinske teamet.

- Jeg snakket med Per, men jeg har ikke snakket med Tettey. Da jeg hørte grunnen og at det medisinske teamet har sagt at han har slitt og ikke har hatt mulighet til å trene for fullt når han har vært på landslaget, lot jeg være. Da ser jeg at det er en så saklig grunn at jeg ikke trenger å diskutere det.

GIR SEG: Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred er ferdig på landslaget.

Han er klar på at han ikke på noen måte forsøkte å overtale Per Ciljan Skjelbred til å fortsette på landslaget selv om han ringte den tidligere kapteinen.

- Jeg tror ikke på overtalelse, men jeg snakket med Per, som oppga mer private grunner. Da ville jeg høre hvordan han så på det, om det var noe annet rundt omkring.

Prioriterer taktisk trening

Lagerbäck velger å se løsninger og muligheter fremfor problemer, når han skal erstatte etablerte landslagsspillere med langt yngre krefter.

- Nei, har vi et problem så snakker vi bare om løsninger i stedet. Det er en mye bedre holdning. Finner man ut at man har et problem, skaper det bare usikkerhet. Det handler nå om å jobbe veldig hardt med hvordan vi skal spille vårt angrepsspill. De spillerne vi velger å bruke fra start i Belfast skal være så trygge som mulig. Det blir nesten bare taktisk trening inn mot den kampen.

Den nye landslagssjefen ser nå fram til å se Sander Berge i aksjon på treningsfeltet. Berge er den yngste spilleren Lagerbäck har tatt med i en tropp noen gang.

- Jeg har sett ham i flere kamper der nå, og Per Joar var og så ham live. Han har egenskaper allerede i dag. Han har veldig bra spilleforståelse og hans spill uten ball er veldig bra, skryter Lagerbäck.

NRKs fotballekspert Tom Nordlie sier han ikke er overrasket over troppen Lagerbäck tok ut.

- Ikke direkte. Jeg tenkte ikke på det selv, men Skjelvik på vestreback med fart og høyde er positivt, tror jeg. Valsvik synes jeg er fortjent, og Sander Berge var ingen bombe for meg. Sånn sett synes jeg det var spennnede. Anders Konradsen var kanskje den største overraskelsen sammen med Valsvik. Det var ingen store bomber, men det var artig med litt friske nye navn også, sier Nordlie til Nettavisen.

Dette er troppen:



Keeper: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Fredrik Semb Berge, Omar Elabdellaoui, Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Jonas Svensson, Gustav Valsvik.

Midtbane: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisha, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Anders Konradsen, Håvard Nordtveit.

Angrep: Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund.