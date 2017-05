Lagerbäck ber Ohi tenke seg godt om før klubbvalg

ANNONSE

Ohi Omoijuanfo spås et snarlig klubbskifte etter målrushet i Eliteserien. Landslagssjef Lars Lagerbäck synes han bør tenke seg godt om.

- Jeg har sett at det spekuleres i at han sikkert snart blir kjøpt av en klubb i utlandet, men han er jo ikke ferdig utdannet som fotballspiller. Blir det aktuelt med overgang til en klubb i en stor liga så synes jeg han bør tenke to ganger på hva som er best for ham, sier Lagerbäck om Stabæks måljeger.

Han er bekymret for at flere norske spillere havner i klubber der de får spille lite, og hvor utviklingen stopper.

Samtidig forstår han spillerne som slår til.

- Det er ikke så lett om de tilbys en stor og fin kontrakt, og jeg har full forståelse for at spillere gjør det. Det er også bra at de spenner buen og forsøker seg.

Ved landslagsuttaket tirsdag signalisterte Lagerbäck at spilletid i klubbene vil være et krav for spillere i hans tropper framover. Han gjorde et unntak for Even Hovland og Markus Henriksen denne gang, men antydet at det er siste gang.

Han sa også at det er hans erfaring at litt eldre spillere bedre takler situasjoner hvor de får begrenset spilletid.

Gode råd

Et par råd har han til spillere som lokkes av utenlandske klubber.

- En del spillere spør meg om råd. Jeg synes det er fint at de har ambisjoner og ønske om å teste seg på høyere nivå, men samtidig må de være realistiske, og framfor alt synes jeg de bør finne ut hvem i klubben som vil ha dem, om det er den ansvarlige sportslige ledelsen, sier han.

Noen spillere hentes på tvers av trenerens ønske, og da kan spilleren havne i en vanskelig situasjon.

- Verden er litt syk på noen områder, og spillerne bør sjekke om det er treneren som ønsker dem. De må prøve å finne ut om de har en realistisk sjanse til å få spille. Ellers kan utviklingen stoppe opp.

Lagerbäck frykter også at agenter kan være motivert av annet enn spillerens sportslige beste.

- Jeg har hatt lite kontakt med agenter i mitt liv, men jeg har jo hørt historier. Det er farlig å si noe generelt, men det finnes vel agenter som er mer interessert av pengesiden enn av den sportslige siden, sier han.

Krav

Landslagssjefen har observert at det stilles tøffere krav til unge spillere i andre land.

- Kommer det opp et talent i et nordisk land, begynner vi nesten å gulle med ham, vi imponeres av at han er så god så tidlig. Reiser vi til en klubb som Bayern München, ser vi et helt lag av 16-åringer som er omtrent like gode alle sammen, og der alle slåss for livet for å ta seg videre, sier han.

- Jeg tror vi må lære oss å stille krav til ungdommen helt fra start.

