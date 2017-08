Lagerbäck er ikke redd for å straffe stjernene

Sluttspillgarantisten Lars Lagerbäck nekter å gi stjernespillere privilegier. Det fikk selv Zlatan Ibrahimovic merke.

–Alle må innordne seg, er den klare beskjeden fra Norges landslagssjef.

Lagerbäck, 69-åringen som ledet Sverige til fem strake sluttspill på 2000-tallet, innser at Norge ikke kommer til neste års VM og har staket ut kursen mot EM i 2020.

– Du må ta hensyn til alle individene i en tropp, men ingen skal få spesielle privilegier, om det ikke er medisinske årsaker til det. Jeg vil alltid ha med de beste spillerne, men de må fungere i gruppen – både på og utenfor banen, sier Lagerbäck til NTB.

Zlatan dro på byen

– Dere var tøffe med Zlatan i 2006?

– Vi var kanskje det. Det var en del faktorer der. Det var derfor Tommy (Söderberg) og jeg tok grep. Vi hadde noen få regler, en var at de (spillerne) skulle være på hotellet etter kveldsmaten. Da satt vi der på morgenkvisten og (tabloidavisen) Expressen hadde ringt vår sekretær. Da må du ta en beslutning. De hadde ikke gjort en veldig stor greie, de hadde ikke drukket mye eller noe slikt, men de gikk ut uten å be om lov. Da må du ta en beslutning, sier landslagssjefen om episoden i 2006 da han kastet ut Zlatan Ibrahimovic, Olof Mellberg og Christian Wilhelmsson etter at trioen hadde tatt en tur på byen.

Zlatan reagerte med ikke å være tilgjengelig for spill for Sverige i en periode.

– Det var ikke gøy å ta den beslutningen, men vi bestemte oss for at de skulle hvile i én kamp og så komme tilbake, mimrer Lagerbäck.

– Hadde du gjort det samme og satt ut dine beste spillere om det hadde skjedd foran en VM-finale?

– Det er en bra «fråga». Jeg tror at det spørsmålet er så bra at det ikke kunne ha inntruffet. Jeg har vanskelig for å tro at en spiller ville gått ut kvelden før en VM-finale, men man kan ha konsekvenser på ulike sett. Jeg sier alltid til de toneangivende spillerne i et landslag at de har større ansvar. De skal være uformelle ledere og gå foran som et godt eksempel, sier Lagerbäck.

Skakkjørt kvalik

Aserbajdsjan og Tyskland venter i en skakkjørt VM-kvalifisering.

– Dessverre er det slutt for denne gangen. Jeg har ikke regnet på om det i det hele tatt er mulig å nå VM denne gangen, men neste gang (EM) er vi forhåpentlig der, sier mannen som har fått stempel som mesterskapsgarantist.

Han kommer fra gård oppe i Medelpad, nord i Sverige, som han for øvrig besøker så ofte han kan for å ta en runde med både motor- og ryddesag.

– Jeg har hatt flaks her i livet, med gode foreldre og et flott oppvekstmiljø. Jeg er blitt ganske trygg. Og med årene har jeg lært at man ikke skal la seg påvirke, men heller gjøre som man ønsker og lutte til dem man har stor respekt for, sier Lagerbäck.

– Jeg har jobbet mye taktisk, repetert inn vårt spill i forsvar og angrep. Det er nok en av framgangsforklaringene. Jeg jobber med få regler, heller med «guidelines». Har du en regel, må det få en konsekvens om spillerne bryter den. Med retningslinjer er det mer hva som kreves av dem for å vinne.

Må ta mer ansvar

Han etterlyser at spillerne tar mer ansvar.

– Hva må vi gjøre for å ha sjanse mot Tyskland? Jeg vil ha en åpen dialog med spillerne. De må være 100 prosent profesjonelle og ta et stort ansvar selv. Trenerlederskapet er blitt mer og mer diktatorisk. Det er jeg på en måte også, for jeg får bestemme hvem som skal være med, men jeg jobber ikke på en diktatorisk måte.

– Trenerne har satt seg på en pidestall, det er kommet så mye penger og spillermakt. Jeg opplever at spillerne er uvant med å ta så mye ansvar. De er blitt vant til å bli veldig godt servet i klubbene sine. Alt blir ivaretatt og de får beskjed om hva de skal gjøre, mens jeg vil at de skal ta mer ansvar. Et konkret eksempel er at fotballen har fått store støtteapparat. Vi trenger ikke så mange eksperter. Spillerne må ta mer ansvar selv. Gjør de ikke det, får de ikke være med på landslaget, sier landslagssjefen.

(©NTB)

Har du sett denne?