Lagerbäck fornøyd med Norges evne til å vende spillet mot Nord-Irland

BELFAST (Nettavisen): Lars Lagerbäck fikk ikke noen drømmestart i jobben som Norges landslagssjef.

Allerede etter halvannet minutts spill hadde Nord-Irlands Jamie Ward sendt hjemmelaget i ledelsen. Conor Washington fastsatte sluttresultatet til 2-0 etter litt over en halvtimes spill.

Fornøyd med evnen til å vende spillet



Selv om tapet mot gruppetoeren i VM-kvalifiseringen svir for Lagerbäck, klarte han likevel å finne noe positivt i kampen da han ble spurt om det av Nettavisen.

- Jeg synes vi klarte det å vende spillet fra side til side ganske bra, sier Lagerbäck til Nettavisen.

Han forteller at dette er noe laget har trent på under treningssamlingen i oppkjøringen til søndagens kamp. Selv om Lagerbäck er godt fornøyd med Norges evne til å snu spillet fra side til side, førte det ikke med seg spesielt farlige målsjanser for de norske spillerne.

- Vi klarte ikke å utnytte det så godt siden Nord-Irland var såpass aggressive i sitt spill. De gangene vi gjorde spillevendingene så skjedde det for lite i laget vårt, sier Lagerbäck.

- Viser at det bor noe i denne gjengen

Lagerbäck var også fornøyd med at laget klarte å heve nivået på sitt spill i den andre omgangen.

- Vi spiller en jevn andre omgang. Vi skaper kanskje ingen direkte målsjanser, men vi kommer oss inn i motstanderens straffefelt ved flere anledninger, sier Lagerbäck.

- Det at vi klarer å spille bedre i den andre omgangen etter en slik 0-2-omgang viser at det bor noe i denne gjenge, fortsetter han.

KLARTE Å HEVE SEG: Håvard Nordtveit var en av spillerne som klarte å heve seg i den andre omgangen. Her i duell med målscorer Conor Washington.

Håvard Nordtveit var én av spillerne som hevet seg i de siste 45 minuttene. Den norske West Ham-spilleren skuffet i kampens første omgang, og hadde en rekke feilpasninger. I den andre omgangen virket Nordtveit langt mer påskrudd, og bidro mye mer i det norske spillet.

Etter kampen ble Lagerbäck spurt om han angret på valget om å starte med Nordtveit sentralt på Norges midtbane. Det avviste den rutinerte landslagssjefen klart.

- Jeg synes definitivt Håvard var en av våre beste spillere i dag.

- Det handlet om helheten og prestasjonen han har hatt på treningene denne uken. Jeg synes han var blant våre klart beste spillere i dag, så jeg angrer definitivt ikke i ettertid på det valget, sier Lagerbäck.

Norges neste landskamp spilles på Ullevaal 10. juni. Da kommer Tsjekkia på besøk, og Norge vil få mulighet til å revansjere 1-2-tapet fra oppgjøret i Praha i høst. Likevel kan Lagerbäck og hans mannskap se langt etter en plass i fotball-VM i Russland i 2018 etter søndagens tap.

