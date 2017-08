Lagerbäck håper unge spillere prioriterer klubber hvor de får spilletid

Sander Berge (19) kobles til spanske Sevilla. Landslagssjef Lars Lagerbäck håper det ikke spiller inn på ungguttens innsats mot Aserbajdsjan og Tyskland.

Genk skal ha mottatt et bud på 12 millioner euro for den finslepne, norske midtbanespilleren. Overgangsvinduet i Spania stenger ved midnatt fredag, kort etter at Aserbajdsjan-kampen er slutt på Ullevaal.

– Som alltid, når en spiller spør meg, ber jeg dem ta en realistisk bedømming. Så er det også mange andre faktorer som spiller inn, men med de yngre spillerne er det framfor alt spilletid. Så er det opp til dem hva de vil, sa Lagerbäck til NTB på spørsmål om situasjonen til Berge og en eventuell overgang til den spanske mesterligaklubben.

Svensken stilte mandag på den første pressekonferansen før treningsuken inn mot de to VM-kvalifiseringskampene.

Nytt

– Jeg har ikke snakket med Sander. Jeg fikk høre om dette på formiddagen mandag på vei hit (Sandvika og spillerhotellet). Vi får se om det er noe konkret i ryktet. Han skal normalt sett være med på samlingen her. Vi håper det løser seg om det er noe (i ryktet), sier Lagerbäck og la til at gjerne hadde flyttet til Sevilla om han var 19 år.

– Det er veldig vanskelig å spekulere i framtiden. Han har et potensial som er positivt og som taler for at han kan ta nye utfordringer. Han (Berge) må ta denne beslutningen selv.

Siden svensken tok over som norske landslagssjef, har det blitt ett tap (Nord-Irland) og to uavgjort (Sverige og Tsjekkia).

Fredag står Aserbajdsjan på motsatt halvdel på Ullevaal, mens stormakten Tyskland venter allerede mandag i det som allerede er en fortapt VM-kvalik.

(©NTB)