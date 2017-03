Lagerbäck har tatt ut troppen til kampen mot Nord-Irland

ANNONSE

ULLEVAAL STADION/ GRENSEN (Nettavisen): Norges nye landslagssjef i fotball, Lars Lagerbäck, presenterte tirsdag landslagstroppen som skal representere Norge i VM-kvalifiseringskampen mot Nord-Irland.

Dette blir Lagerbäcks første kamp som sjef for den norske herrelandslaget.

Venter med kapteinen



Hvem som blir landslagskaptein er fortsatt ikke avklart. Lagerbäck sier at han ønsker å ta det med spillerne, før han offentliggjør sitt valg. Per Ciljan Skjelbred var lagkaptein under Per-Mathias Høgmo, men har siden trenerskiftet valgt å kutte ut landslagsfotball.

- Vi har snakket om det (kapteinsrollen) og stort sett bestemt oss. Men jeg vil snakke med spillerne før jeg tar avgjørelsen, sa Lagerbäck da han presenterte sin første Norge-tropp tirsdag.

Gustav Valsvik og Sander Berge er debutanter i den norske troppen. Valsvik spiller for 2. Bundesliga-klubben Eintracht Braunschweig, mens Berge ble kjøpt av belgiske Genk i januar.

Rosenborg er den klubben som er representert med flest spillere på landslaget med sine fem spillere.

Ødegaard på U21-landslaget

Blant spillerne som ble utelatt fra troppen til Nord-Irland-kampen er Martin Ødegaard.

I stedet er Heerenveen-spilleren tatt på U21-landslaget som skal møte Russland og Portugal i privatlandskamper i slutten av mars.

Martin Samuelsen, som tidligere har fått prøve seg på a-landslaget, er også blant spillerne som er tatt ut på U21-landslaget. Den fullstendige troppen kan sees her.

Dette er troppen:



Keepere: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Fredrik Semb Berge, Omar Elabdellaoui, Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Jonas Svensson, Gustav Valsvik.

Midtbane: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisha, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Anders Konradsen, Håvard Nordtveit.

Angrep: Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund.

Haitam Aleesami og Ole Selnæs er begge suspenderte, og kunne derfor ikke bli tatt ut i troppen mot Nord-Irland.

Lagerbäck: Jeg er realistisk optimist. Vi har en sjanse til å kvalifisere oss, men må nok vinne 5 av 6 kamper for å få playoff. — NorgesFotballforbund (@NFF_info) March 14, 2017