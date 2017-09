Lagerbäck hyller Ødegaards teknikk

Martin Ødegaard har ennå ikke spilt for Norge under Lars Lagerbäck, men det er liten tvil om at svensken har tro på den 18-årige Heerenveen-proffen.

Ødegaard har storspilt for Heerenveen i sesongstarten og får en solid dose ros fra landslagssjefen.

- Rent teknisk så finnes det ingen bedre spillere med norsk pass i dag. Han har et potensial som er veldig, veldig stort, sier Lagerbäck til NRK.

- Det som er kjempegøy, er at han spiller fra start i kamp etter kamp. Det er absolutt det viktigste for en ung spiller, fortsetter landslagssjefen.

Norge avslutter VM-kvalifiseringen med kamper mot San Marino 5. oktober og Nord-Irland 8. oktober. Der kan Ødegaard være med i troppen, selv om Lagerbäck ikke kan love noe.

- Det kommer ikke til å bli noen kjempestore forandringer. Men samtidig kan man alltid ha en viss rotasjon i en 23-mannstropp. Men hvor mange endringer det blir denne gangen tør jeg ikke svare deg på nå, sier Lagerbäck.

