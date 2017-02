Lagerbäck i full gang: - Nord-Irland-kampen betyr alt

ANNONSE

Tirsdag tok Lagerbäck (68) imot NTB til sitt første enkeltintervju i Norge etter utnevnelsen.

I Rosenborg-losjen med utsikt mot en vinterfrossen og snølagt Ullevaal stadion-matte, snakket den svært rutinerte svensken om hektiske uker.

– Jeg har sett Tsjekkia-kampen og framfor alt begynt å se på spillerne. Forrige uke så jeg vel sju-åtte kamper, St. Etienne, Hull, et sammendrag av Vålerenga, tittet litt på Rosenborg – FC København og Fulham, sier Lagerbäck til NTB.

– Førsteinntrykket?

– Det er vel litt tidlig å si. Jeg kan ikke alle spillerne fotballmessig, men jeg har nok et allment inntrykk. Jeg vil ikke gå inn på enkeltspillere. Det er for tidlig.

– Har du snakket med noen av spillerne?

– Nei, og det er heller ikke sikkert jeg gjør det før vi samles i London. I og med at jeg ikke kjenner spillerne personlig og ikke de meg, så er det kanskje mer naturlig at vi starter i London. Da blir det også likt for alle. Vi får se hvordan jeg gjør det.

Samtaler

Svensken regner med at han skal plukke ut "en gruppe på 35-40 navn – de vi anser som aktuelle".

– Jeg har veldig god hjelp av Nils Johan (Semb, toppfotballsjef) med dette, og jeg har også sittet med Frode (Grodås, keepertrener).

– De nærmeste ukene fram til pressekonferansen (19. mars) med Nord-Irland-troppen blir veldig mye video for meg.

Lagerbäck er i ferd med å avklare støtteapparatet og har ikke bestemt hvem som blir trenerassistent.

– Vi håper å kunne kommunisere det i løpet av neste uke, sier han.

På vei

Han leder Norge for første gang mot Nord-Irland borte i VM-kval i slutten av mars. Han starter det hele med noen samlingsdager på Fulhams treningsfelt i London.

– For denne kvalifiseringen betyr kampen alt. Skulle vi tape mot Nord-Irland, så er vi i prinsipp sjanseløse til å kunne ta en playoff-plass. Vinner vi, har vi i hvert fall fortsatt mulighet, sier Lagerbäck til NTB.

Forgjengeren Per-Mathias Høgmo vant bare ti kamper på 35 forsøk i sine tre år i jobben.

Han tapte oftere enn han klarte uavgjort og seier til sammen. Høgmos siste kamp ble 1-2-nederlaget borte mot Tsjekkia.

Tsjekkerne kommer til Oslo i juni. Det er Lagerbäcks første virkelig møte med Ullevaal som kamparena.

Håp

Norge har ikke deltatt i et A-sluttspill for menn siden 2000-EM. Sjansene for å komme til VM i Russland neste år er mildt sagt begrenset etter en svak start på kvalifiseringen.

Lagerbäck holder likevel døren åpen. Skal den forbli slik, må det bli tre poeng i Belfast.

– Dette er en herlig utfordring. Iblant kan man spørre seg om man er helt klok, men nei, det kjennes veldig spennende og interessant, sier svensken.