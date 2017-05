Lagerbäck om Johnsen: - Har egenskaper jeg ikke har sett hos andre

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Tirsdag annonserte landslagstrener Lars Lagerbäck troppen som skal møte Tsjekkia og Sverige.

Den største overraskelsen i den troppen var utvilsomt spissen Bjørn Maars Johnsen. 25-åringen er et ubeskrevet blad for mange og er nærmest for en klubbnomade å regne. I dag spiller han for skotske Hearts.

Tidligere har den høyreiste spissen vært innom Vålerenga, Tønsberg og en rekke andre klubber, blant annet i Portugal, Spania og Bulgaria.

Til Nettavisen forteller Lagerbäck at han, sammen med assistent Per Joar Hansen, i all hovedsak har studert overraskelsesmannen gjennom scoutingprogrammet WyScout - en betalingsbasert nettside som gir klubber, trenere, speidere og journalister tilgang til klipp, hele kamper og infomarsjon om spillere fra hele verden.

WyScout er anerkjent som et av de beste verktøyene på dette området og en rekke av de største klubbene i Europa bruker den i jakten på spillere.

- Ikke like bra



Svensken medgir at uttaket delvis er et lite sjansespill.

- Det er ikke like bra å se en spiller på den måten. Du får ikke samme inntrykk av ham i spillet uten ball. Men ser du et visst antall kamper, som vi gjorde, blant annet mot et bra Celtic, der de dominerte kampbildet, og noen andre kamper, så får du et ganske bra inntrykk, men som sagt mister du litt av spillet hans uten ball, forteller Lagerbäck til Nettavisen.

- På den andre siden var han såpass mye involvert som ensom spiss i Hearts, i de kampene vi så, så vi fikk sett ganske mye. Og vi fikk sett veldig mye av ham uten ball, da han deltok i forsvarsarbeidet mot Celtic.

TATT UT: Bjørn Maars Johnsen i aksjon for skotske Hearts.

Med bakgrunn i det han har sett, sier Lagerbäck at Johnsen har kvaliteter som få andre norske spisser kan skilte med per nå.

- Det er uvanlig å ta ut en spiller på denne måten, men han har noen egenskaper jeg ikke har funnet hos andre norske spisser. Han har noen fantastiske assists, og det tyder på at han har en veldig bra spilleforståelse. Med han kan vi kanskje få inn en spiss som vi får litt mer spill rundt. Han er også stor og sterk inne i straffeområdet.

- Jeg har ingen anelse om han er god nok for å spille på internasjonalt nivå, men han har egenskaper som er interessante, sier treneren.

- Bestemte oss raskt



Det var først da Joshua King ble skadet nå i vår at Lagerbäck og hans assistent for alvor startet jakten på en ny spiss for Norge.

- Jeg må innrømme at jeg aldri hadde hørt om Bjørn før, så det var et nytt navn for meg, men vi fikk noen gode rapporter på ham. Etter å ha analysert ham litt, tenkte vi at dette er en spiller det er vel verdt å teste.

- Jeg har pratet med ham og han sier han er motivert for å spille for det norske landslaget og gjøre sin norske far stolt, sier Lagerbäck.

SCOUTINGPROGRAM: WyScout er en anerkjent nettside som gir klubber,trenere og journalister tilgang til klipp fra kamper.

Mange hadde trodd at Ola Kamara, som har scoret jevnt og trutt for Columbus Crew i USA, var en aktuell mann for landslagstroppen denne gang, i Kings fravær, men Lagerbäck bestemte seg fort for at han heller ville gi den mer ukjente Johnsen en sjanse i dette uttaket.

- Vi har diskutert Ola, og Perry kjenner litt til ham fra før, mens jeg ikke kjenner ham så godt. Da vi fikk se Johnsen bestemte vi oss imidlertid ganske raskt for at dette var en mann vi ville se i landslagstroppen.

Kampene mot Tsjekkia og Sverige spilles henholdsvis 10. og 13. juni.

Lagerbäck 24 utvalgte:



Keepere: Rune Jarstein, Ørjan Nyland, Mathias Dyngeland

Forsvar: Omar Elabdellaoui, Jonas Svensson, Tore Reginiussen, Birger Meling, Even Hovland, Haitam Aleesami, Håvard Nordtveit, Gustav Valsvik

Midtbane: Markus Henriksen, Sander Berge, Stefan Johansen, Jo Inge Berget, Mats Møller Dæhli, Anders Trondsen, Mohamed Elyounoussi, Martin Linnes, Ole Kristian Selnæs (utestengt mot Tsjekkia, men tilgjengelig mot Sverige)

Angrep: Ohi Omoijuanfo, Bjørn Maars Johnsen, Tarik Elyounoussi, Alexander Søderlund

