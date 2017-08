Lagerbäck om mulig Sander Berge-overgang: - Ikke god nok grunn til å forlate samlingen

- Det er helt greit, svarer spilleren selv.

SANDVIKA (Nettavisen): - Jeg ser mye fotball og følger med, og har fulgt med på spansk fotball i noen år nå. Og Sevilla er en stor klubb. De er i topp fire og er med i Champions League i år. Det er en veldig kjent klubb, sier Sander Berge til Nettavisen.

Mandag kom nyheten om at den spanske toppklubben Sevilla hadde lagt inn et bud på 12 millioner euro - eller omtrent 110 millioner kroner - for nordmannen som til daglig spiller i belgiske Genk.

Samme dag fikk VG bekreftet at den belgiske klubben hadde mottatt et slikt bud på Berge, og at bonusordninger kan føre til at overgangssummen blir enda høyere.

I så fall blir 19-åringen den nest dyreste norske fotballspilleren gjennom tidende, kun slått av Tore André Flos overgang fra Chelsea til Rangers i 2000 for 12 millioner pund.

Men selv om en 19-åring fort kan få stjerner i øynene og et lett drømmende blikk når en topp fire-klubb i Spania kjemper om underskriften hans, er ikke det tilfelle med Sander Berge.

- Moro om det blir Sevilla

Når han møter pressen på landslagstreffet i Sandvika på tirsdag, forholder han seg svært profesjonelt rundt overgangsryktene.

- Det er hyggelig at man er i søkelyset sånn sett, men så lenge det ikke er noe konkret er ikke jeg en del av den biten, sier Genk-spilleren.

- Du har ikke googlet Sevilla i all hemmelighet på hotellrommet?

- Nei, jeg har ikke gjort det ennå. Det er ikke sånn at man har kommet så langt i prosessen. Selv om man hører litt her og litt der, er det ofte ganske langt unna å bli en realitet i fotballen. Enn så lenge forholder jeg meg rolig til det, og vet at jeg er her på landslaget nå. Klubben min er Genk, enn så lenge, akkurat nå, sier Berge til Nettavisen.

- Hvordan ville Sevilla passet deg?

- Jeg liker å tenke at jeg har en fin sportslig utfordring i min klubb i Belgia i dag. Men hvis jeg en dag skulle få spille på et høyere nivå, ville jeg ønsket å vise at jeg kan ta ut potensialet mitt på det nivået også. Om det hadde vært i Sevilla, eller i en annen klubb, hadde det selvfølgelig vært moro.

- Må være eksepsjonelt for å kunne dra

På pressekonferansen med landslagssjef Lars Lagerbäck på tirsdag, fastslo svensken at det skal mye til for at noen av spillerne får forlate landslagssamlingen - til tross for at overgangsvinduet stenger i de største europeiske ligaene denne uken.

- Det skal noe veldig, veldig eksepsjonelt til for at man skal få forlate samlingen, sa Lagerbäck.

Han forteller imidlertid at han har pratet med Sander Berge, og at de to er enige om hva som kan gjøres dersom overgangen til Sevilla blir en realitet.

- Signatur ikke nok

Det innebærer ikke å forlate hovedstaden for en signatur eller legesjekk. Lagerbäck påpeker at spillerne selv disponerer tiden utenfor trening og spillersamlinger.

- Skulle det innebære at han forsvinner bort i to eller fire timer, og det ikke påvirker hans prestasjon, så legger jeg meg ikke opp i det. Men normalt skal man aldri forlate en landslagssamling, sier landslagssjefen.

- Når det gjelder en spillerovergang, slik jeg forstår det, handler det om en signatur og en medisinsk undersøkelse. Det burde man kunne løse på en annen måte enn at man må ut og reise.

Uproblematisk å holde fokus

Det er helt greit for spilleren selv.

- Det er selvfølgelig riktig, det Lars sier. Når jeg er her, blir jo fokuset 100 prosent her. Da legger jeg alt annet til side, sier Berge.

Og det, hevder han selv, er ikke noe problem.

- Man lærer seg å vite når man bør ha fokus på hva. Det har jeg erfart opp igjennom fra tidligere samlinger også, hvordan det er i fotballbransjen. Enten det er noe positivt eller negativt, så prøver man å plotte ut mest mulig og bare konsentrere seg om der man er nå.

Se pressekonferansen med Lars Lagerbäck her:

