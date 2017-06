Lagerbäck om Selnæs-tirade: - Ikke noe jeg kommer til å akseptere

ANNONSE

Ole Kristian Selnæs nærmer seg et landslagscomeback.

St. Etienne-spilleren ble idømt fire kampers karantene for en tirade han sendte i retning en assistentdommer etter Norges kvaliktap mot Aserbajdsjan i november i fjor.

Selnæs har altså vært utestengt siden før Lars Lagerbäck overtok jobben som norsk landslagssjef. Svensken har derfor til gode å se midtbanespilleren i aksjon for Norge i kamp.

- Skal ha disiplin



- Han fikk en liten pasning på et av lagmøtene da vi pratet om disiplin. Jeg hadde tatt fram et kort han fikk. Jeg spurte hva han hadde sagt, men jeg har vel ikke helt fått det klart for meg, fortalte Lagerbäck på tirsdagens pressetreff.

Svensken er klar på at han forventer at spillerne hans oppfører seg bedre enn det Selnæs eksempelvis gjorde i Baku.

- Det er noe jeg ikke kommer til å akseptere. Vi skal ha disiplin. Vi skal ikke ha spillere på tribunen fordi de har pådratt seg unødvendige gule kort. Det synes jeg er helt uprofesjonelt.

Håper på bedre håndtering



På spørsmål fra salen om hvordan han ville reagere dersom noe lignende skjedde igjen, med Selnæs eller andre, svarte landslagssjefen følgende:

- Jeg håper at det ikke skjer. Vi har jobbet med noen ledestjerner, og én av dem heter disiplin. Vi skal aldri la oss påvirke av ting som vi ikke kan påvirke, sa Lagerbäck.

- Det er ingen som blir sparket ut om man mister humøret en gang, men de kommer til å få høre det etterpå om det skjer. Forhåpentlig håndterer de det bedre i framtida.

Lagerbäck tilføyde at landslagsledelsen må vurdere reaksjoner om det skjer veldig grove displinære overtramp, men gjentok at det å miste humøret enkelte ganger er naturlig både for spillere og ham selv.