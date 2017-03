Lagerbäck overrasket over Norges talenter

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Da Lars Lagerbäck tok over det norske landslaget trodde han selv at han hadde god oversikt over hvilke spillere som ville være aktuelle.

Norges svenske landslagssjef innrømmer imidlertid at han ble overrasket da han satte seg inn i spillermaterialet han skal jobbe med de neste årene.

- Jeg pleier å spøke og si at det eneste som overrasker meg i fotball er at ingenting overrasker meg lenger. Jeg mente jeg hadde en allmenn god oppfattelse av norsk fotball. Vi gjorde en analyse av landslaget da Norge møtte Island, forteller Lagerbäck.

Mannen som mener han aldri blir overrasket gjorde imidlertid en hyggelig oppdagelse da han tok et dypere dykk i spillermaterialet.

- Jeg kjente ikke til en del av de yngre guttene - at det fantes så gode spillere visste jeg ikke. Det er kanskje det som har overrasket meg - at det finnes så mange unge spillere som har kommet så langt i sin karriere. Det er veldig positivt for norsk landslagsfotballs framtid, sier Lagerbäck.

IMPONERER: Sander Berge.

Spent på Berge

Sander Berge (19) er den yngste spilleren den rutinerte treneren noen gang har tatt ut på et landslag. Den tidligere Vålerenga-spilleren har imponert Lagerbäck med sitt spill for belgiske Genk denne sesongen.

- Jeg har sett ham i flere kamper der nå, og Per Joar var og så ham live. Han har egenskaper allerede i dag. En prestasjonskapasitet som taler for at han skal være med i troppen, sier Lagerbäck.

Landslagssjefen peker imidlertid på at Berge spiller i en rolle som gir ham mye rom og tid med ball i Belgia. Mot Nord-Irland kan det bli annerledes.

- Han spiller i en litt takknemlig rolle. Han er balansespiller i Belgia og får jobbe relativt ofte i åpent rom, så det er der man ikke riktig har svaret - om det blir en veldig tett og intensiv kamp. Men noen ganger har han havnet i de situasjonene og klart det også.

Lagerbäck går raskt tilbake til å hylle den tidligere Vålerenga-spilleren.

- Han har veldig bra spilleforståelse og hans spill uten ball er veldig bra. Han har en veldig god pasningsoppfatning - han slår bort veldig få baller og slår heller ikke alibipasninger. Man har også den biten med tempo og intensitet, så det skal bli interessant å se ham i trening med de andre guttene.

- Dæhli er blitt sterkere

Mats Møller Dæhli er tilbake for fullt i Tyskland og har også fått plass i troppen til Lagerbäck.

- Han er en veldig kontstruktiv spiller. Det jeg har sett nå og når jeg har tittet på ham tidligere er at han har blitt bedre toveisspiller, men han er fremdeles fremfor alt en veldig bra teknisk spiller, og han har blitt fysisk sterkere. Han har utviklet sitt forsvarsspill, synes jeg.

I UTVIKLING: Mats Møller Dæhli.

Også Kristoffer Ajer, som er lånt ut til Celtic til Kilmarnock denne sesongen, har imponert landslagssjefen. Ajer er tatt ut på G19-landslaget som skal ut i viktige kamper.

- Ja, vi har jo også en gutt i Skottland, som gjør det fantastisk bra til å være 18 år, sier Lagerbäck uoppfordret.

- Riktig å vrake Ødegaard

Både Martin Samuelsen og Martin Ødegaard måtte nøye seg med plass i U21-troppen denne gangen. På spørsmål om Ødegaard trenger mer tid til å modnes før han får plass på Lagerbäcks Norge, svarer svensken følgende:

- Modne mer vet jeg ikke. Han har jo så mye erfaring til tross for sin alder, men han er en spiller som jeg kjente til ganske bra da jeg kom. Han er vel den best tekniske og mest pasningssterke spilleren vi har i Norge, synes jeg. Det er litt andre ting også. Man søker litt andre typer spillere på en midtbane. Akkurat nå ser jeg at det er bedre med disse spillerne vi har tatt ut.

NRKs fotballekspert Tom Nordlie er enig i at det er rett å droppe Martin Ødegaard denne gangen.

- Jeg synes det er riktig. Det er alltid plass til en Ødegaard, Dæhli og Samuelsen, men ikke på banen med flere enn én samtidig og kanskje ikke i en tropp heller, sier Nordlie til Nettavisen.

Norge møter Nord-Irland i Belfast neste søndag.