Lagerbäck rynker på nesa av Norges sjansesløseri

Landslagssjefen er klar på at Norge ikke har råd til å sløse med sjansene på samme måte i møte med verdensmesterne.

NORGE - ASERBAJDSJAN 2-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Norge hadde få problemer med å slå Aserbajdsjan i VM-kvalifiseringen fredag kveld og vant 2-0.

Norge dominerte store deler av kampen og skapte en rekke store sjanser. Det måtte likevel et straffespark og et selvmål til for å sikre seieren.

- Må strebe etter



Spillere som Mohamed Elyounoussi, Joshua King, Alexander Sørloth og Mats Møller Dæhli fikk alle én eller flere muligheter til å tegne seg inn i målprotokollen, men avslutningene ble veldig ofte for upresise.

Akkurat det bekymrer landslagssjef Lars Lagerbäck. I neste uke venter nemlig verdensmester Tyskland til ny kvalifiseringskamp og svensken vet at hans menn er nødt til å være langt mer effektive i den kampen.

- Det er noe vi må strebe etter. Vi må bli mer effektive. Det samme skjedde mot Tsjekkia, også, vi misbrukte flere store sjanser, sier landslagssjefen på spørsmål fra Nettavisen etter kampen.

- Vi må bli enda mer kliniske foran mål. Jo bedre motstand vi møter, jo tøffere blir det å score og da gjelder det å sette målsjansene.

- Så riktig bra ut



Til tross for en rekke misbrukte målsjanser var den svenske treneren likevel svært godt fornøyd med det han fikk se på Ullevaal stadion.

Spesielt defensivt synes han Norge fungerte meget bra.

- Forsvarsmessig ser det riktig bra ut. Når vi slipper til så lite som vi gjør, skal vi være fornøyd. Jeg synes spesielt at Jørgen Skjelvik gjør en prikkfri kamp og han fikk brukt spisskompetansen sin, farten, sier han.

Lagerbäck så også noen gode tendenser offensivt.

- Angrepsmessig har vi noen bra intensjoner, og vi begynner å få et bra samarbeid der, men det kan bli bedre. Rom bygdes ikke på én dag.

- Må slutte med det



Landslagssjefen vet at kampen borte mot Tyskland i Stuttgart blir noe helt annet og mener forsvaret blir nøkkelen til suksess der.

- Det er absolutt forsvarsspillet. Det er naturligvis en grunnforutsetning. I angrep må vi være mer effektive når vi skaper sjanser, og så må vi slutte å gi bort ballen på egen banehalvdel, som vi gjorde noen ganger fredag.

Svensken tror seieren mot Aserbajdsjan gir laget selvtillit inn mot neste kamp.

- Jeg tror spillerne er fornøyd nå og at vi kan satse på å lade batteriene og forberede oss på Tyskland. Min jobb blir mye lettere med en seier og det tror jeg også gjelder for spillerne, sier landslagssjefen.

Triumfen over Aserbajdsjan var Norges første under Lagerbäck.

- Det å vinne kamper er alltid nummer én, og spesielt viktig nå siden vi startet med tap og uavgjort. Det er snakk om å gjøre vår hjemmebane til et fort, så dette kjennes bra av flere ulike grunner, sier treneren.

