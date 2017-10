Lagerbäck tror Tyskland-kampen vekket de norske spillerne

Landslagssjef Lars Lagerbäck har snudd negativitet til positivitet etter det pinlige tapet mot Tyskland. Et løvebilde ble sentralt i den jobben.

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Lagerbäck og toppfotballsjef Nils Johan Semb innkalte mandag til pressekonferanse for å oppsummere VM-kvaliken og se fremover.

Kvaliken totalt sett ble en stor nedtur sett med norske øyne. Fattige 13 poeng på ti kamper resulterte i en skuffende fjerdeplass bak Tsjekkia, Nord-Irland og Tyskland, og Norge må igjen se et sluttspill fra sofaen.

Siden Lagerbäck overtok jobben i februar spilte Norge seks kvalikkamper. Her ble fasiten tre seire (Aserbajdsjan hjemme, San Marino borte, Nord-Irland hjemme), én uavgjort (Tsjekkia hjemme) og to tap (Nord-Irland borte og Tyskland borte). I tillegg spilte Norge uavgjort hjemme mot Sverige i en privatlandskamp i sommer.

I kjent stil via powerpoint oppsummerte Lagerbäck tiden han har hatt som Norge-sjef så langt. Svenskens egen fasit gir karakteren «godkjent, bortsett fra Tyskland».

Forvandlet av løvebilde

Hvis man ser bort fra Tyskland-slakten i Stuttgart, har Norge hatt fremgang i hver kamp under svenskens ledelse. Nord-Irland-kampen søndag var imponerende når det kommer til struktur, duellkraft, innsats og organisering.

- Kan Tyskland-kampen ha vært en vekker, Lagerbäck?

- Ja, jeg tror det. Jeg tror det var en bra lærepenge. Du så det mot Nord-Irland, der gjorde de det bra på ting de ikke gjorde bra mot Tyskland. Det handler om holdningen og duellspillet, den delen av spillet som er veldig viktig, sier han til Nettavisen.

Han har seg god tid til enkeltintervjuer på Ullevaal dagen etter seieren mot Nord-Irland.

Det til tross for at han og Semb nettopp hadde fullført et foredrag på nærmere 50 minutter for et journalistkorps på rundt 10 personer.

Overfor de fremmøtte journalistene på møterom M1 på UBC-avdelingen på Ullevaal stadion, røpet Lagerbäck hvordan han jobbet med spillerne etter Tyskland-fadesen (0-6) i starten av september.

I dagene i etterkant, da kritikken sto på som verst, valgte Lagerbäck blant annet å vise sine egne spillere et bilde av en katt som ser seg selv i speilet. I speilbildet ser den en løve.

«What matters most is how you see yourself». «Vil du vinna varja kamp i kampen?» står det under bildet.

Dette gjorde noe med spillergruppa, tror han i dag.

- Om man kan gå fra katt til løve, er det veldig bra. Og det var omtrent den forvandlingen som skjedde fra Tyskland-kampen til San Marino- og Nord-Irland-kampene, sier Lagerbäck.

- Amatørpsykologi

Om valget av dette spesifikke bildet, sier svensken at de alltid prøver å finne sitater og slike bilder etter kamper.

- Det er vel en form for amatørpsykologi. Jeg tror på denne måten å jobbe på, og jeg tror hjernen registrerer slike bilder. Den består av ulike deler, og man påvirkes både bevisst og underbevisst, og bilder og ord sammen kan påvirke dette. Det er slik jeg forsøker å jobbe på mitt amatørmessige sett, forteller Lagerbäck med et glis til Nettavisen.

Ifølge den svenske ringreven gjorde hans største tap som landslagssjef lite med eget selvbilde. Det fordi han mener det er enkelt å peke på hvorfor det gikk som det gikk i Stuttgart.

- Det handlet først og fremst om den mentale biten, men vi var også lite vant med et såpass temposterkt lag i måten de angriper på, mener han.

MØTTE PRESSEN: Landslagssjef Lars Lagerbäck.

40 prosent dødballmål

Overfor journalistene valgte Lagerbäck mandag å røpe et konkret mål for fortsettelsen:

Av Norges scoringer skal over 40 prosent komme på dødball.

- Hvor realistisk er dette, og hva lå vi på i kvaliken som nå er ferdigspilt?

- Vi ligger nok over det, men jeg har faktisk ikke regnet det ut. Vi har gjort en del mål på dødball nå, og det er positivt. På Island lå vi rett over 40 prosent, og jeg synes 40 er et realistisk mål, sier han til Nettavisen.

- Det vil alltid være interessant, 40 prosent av hva? Det er ganske vesentlig, poengterer Semb.

Lagerbäck har de siste åtte månedene brukt mye av tiden sin til å studere norske spillere. Kunnskapsnivået er såklart langt høyere nå enn da han startet i februar.

Til Nettavisen sier Lagerbäck at utvalget av spillere er omtrent som det han trodde på forhånd.

- Det jeg er litt overrasket over er at det er så jevnt mellom en relativt stor spillergruppe. Man må nok holde på en stund før man finner den stammen som i hvert fall jeg ønsker meg, sier han.

Nytt kvaliksystem

Etter en god avslutning på VM-kvaliken man begynne å glede seg til EM-kvaliken. Og denne gangen blir det litt annerledes enn tidligere.

UEFA har som kjent innført den såkalte Nasjonsligaen som skal spilles høsten 2018, nærmere bestemt fra september til november.

Da skal Norge, som blir plassert på nivå tre, spille gruppespill mot enten to eller (trolig) tre andre lag der vinneren går til playoff - en playoff som ikke spilles før i mars 2020. Vinner Norge playoff (må slå to motstandere), får vi EM-billett.

I mellomtiden skal den «vanlige» EM-kvaliken finne sted. Den kjenner man godt fra før, den eneste forskjellen nå er at lagene som ender på tredjeplass ikke lenger har mulighet til å gå til playoff. Nå er det kun de to gruppevinnerne i hver gruppe som går direkte til EM.

- Jeg tror det var lettere å gå treerveien som lå der foran forrige EM, sier Semb til Nettavisen om det nye systemet.

Detaljert forklaring: Slik spilles UEFAs nye nasjonsliga

Som en konsekvens av Nasjonsligaen blir det langt flere tellende kamper, noe som også kan gi klingende mynt i NFF-kassa, tror generalsekretær Pål Bjerketvedt.

- Vi har ikke regnet på det, men vi har en idé om at det blir lettere å trekke tilskuere til Ullevaal når det blir flere obligatoriske kamper, sier han til Nettavisen.

- Kan det dreie seg om millioner?

- Det er vanskelig å si. Nå ligger vi på rundt 10-12 tusen i snitt på hjemmekampene, og vi har kapasitet til det dobbelte, sier han.

- Har dere et mål for publikumssnitt for kommende år?

- Godt spørsmål, for vi går nå inn i budsjettrunder, så det kommer, røper han.

HOLDT FOREDRAG: Lars Lagerbäck og toppfotballsjef Nils Johan Semb.

Lagerbäck er spent på hva slags utslag Norge får gjennom Nasjonsligaen.

- Jeg tror ikke det har noen større betydning for vår del sammenlignet med det gamle systemet. Det blir fifty-fifty, sier landslagssjefen til Nettavisen.

Han har ingen ønskemotstandere fra nivå C når trekningen av Nasjonsligaen finner sted 24. januar i Lausanne i Sveits.

Seieren mot Nord-Irland søndag var Norges siste i VM-kvaliken. Men hvis Lagerbäck får det som han vil blir det to treningskamper i november.

Vil spille seks kamper før Nasjonsligaen

Semb bekrefter at NFF er i sluttfasen når det gjelder å spikre to treningskamper på senhøsten. Brikkene faller trolig på plass til uken når det er kjent hvem som må ut i playoff om VM.

I tillegg til det som trolig blir to kamper mellom 6.- og 14.-november i år, jobber Semb & co. med å skaffe kamper også i det som trolig blir mars og juni. Intensjonen er at landslaget skal spille seks kamper før Nasjonsligaen starter i september 2018.

Lagerbäck sier han bruker tiden mellom samlingen til å analysere kamper, planlegge samlinger og kikke på aktuelle spillere. Det gjør han for det meste på TV eller gjennom analyseverktøyet Wyscout.

- Hvor mye fotball med norske spillere ser du?

- Altfor mye!

- Fruen er lei?

- Ikke lei, men hun lurer på om jeg har mistet forstanden, flirer Lagerbäck.

Offensiv etter det som til slutt ble en positiv periode for norsk a-landslagsfotball.

