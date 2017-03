Lagerbäck varsler «startellever»-prat: - Visse blir irritert av det

ANNONSE

LONDON / OSLO (Nettavisen): Landslagssjef Lars Lagerbäck og spillerne Omar Elabdellaoui og Rune Jarstein møtte pressen i London fredag.

Der ble Norges svenske landslagssjef blant annet spurt om når han kommer til å avsløre lagoppstillingen til møtet med Nord-Irland søndag.

- Visse blir irritert



Lagerbäck sier at han sjeldent ser på det som et problem at lagoppstillingen «lekker» ut til pressen i forkant av kamper, men at han også har erfaringer med at spillerne ikke alltid synes dette er like optimalt.

Dette er derfor et tema svensken nå vil diskutere med spillergruppen. Akkurat til møtet med nordirene, tror svensken det kan være smart å holde startelleveren hemmelig så lenge som mulig.

- Jeg vil høre litt med spillerne rundt dette. Selv er jeg ikke så opptatt av om startelleveren lekker ut tidlig, men akkurat nå mot Nord-Irland kan det være en veldig liten fordel at den ikke gjør det. Nå kan de ikke vite hva vi kommer med, siden det er en del spillere som har takket nei til spill med landslaget og vi har en del nye. Men vanligvis kommer jeg til å navngi startelleveren kvelden før kamp, sier han.

- Jeg vet at det er visse spillere som blir irritert om startelleveren lekker, noen er veldig, veldig opptatt av det og derfor vil jeg høre med spillerne før vi tar et valg på det, sier treneren.

Møtet med Nord-Irland søndag blir svenskens første kamp som norsk landslagssjef og Norge må vinne for å henge med i VM-kvalifiseringen.

- Ikke slippe inn



Både Lagerbäck og spillerne har tro på at det er en mulig oppgave.

- Først og fremst må vi ikke slippe inn mål. Og så må vi score noen. Vi har slitt med å sette ballen i mål selv den siste tiden, men Joshua (King) er i god form og scorer mye, så jeg håper han tar med seg det inn på landslaget nå, sier Omar Elabdellaoui til pressen om kampen.

Elabdellaoui er for øvrig utpekt til visekaptein på det norske laget. Tidligere denne uken ble det kjent at Stefan Johansen er kaptein.

Rune Jarstein peker også på det defensive som en nøkkel søndag.

- Vi må opptre bra defensivt og stå godt sammen. Så må vi være hissige foran mål, mer enn tidligere. Det ser bra ut og jeg har troen, sier han.

Nord-Irland ligger foran Norge på tabellen i gruppen og deltok i EM så sent som i fjor sommer. Lagerbäck gir gjerne nordirene favorittstempel.

- De må gjerne være favoritter, så lenge de ikke er det internt hos oss.

- Mye nytt



Det norske laget har ladet opp i London til møtet med Nord-Irland og Elabdellaoui innrømmer at det har vært mye nytt å forholde seg til.

- Det er mye nytt og det handler om hvordan vi skal framstå som et lag. Vi gjør endringer fra måten vi har spilt på tidligere. Men det blir feil å trekke fram et spesifikt punkt på hva som er nytt. Det har vært veldig mye info.

Om Norges nye spillestil sier visekapteinen følgende:

- Det er ikke uvant, men mer direkte. Det er en veldig tydelig spillestil. Når vi har ballen, så vet vi hva spissene skal gjøre. Er det rom bak, skal vi søke etter det og komme raskest mulig opp i motstanderens 16-meter. Men kan vi holde på ballen litt, gjør vi selvsagt det, sier han.

