Lagerbäcks beskjed til spillerne: - Skaff dere spilletid

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): - Denne samlingen og disse to matchene har gitt meg en hel del. Nå føler jeg at jeg har ganske god kontroll på hvordan spillergruppa ser ut, sier landslagstrener Lars Lagerbäck.

Han har nettopp sett det norske A-landslaget spille 1-1 mot Sverige på Ullevaal Stadion, i en kamp der landslagssjefen ga flere spillere med lite kamptrening sjansen.

Keeper Ørjan Håskjold Nyland har kun fått to ligakamper for tyske Ingolstadt i 2017.

Midtstopper Even Hovland har ikke startet en kamp for Nürnberg i 2. Bundesliga siden februar, og er nå kontraktsløs.

Makkeren Håvard Nordtveit har fire kamper fra start for West Ham i 2017.

Spiss Alexander Søderlund har fått to kamper fra start for St. Etienne i 2017.

Tydelig beskjed

Men benketilværelsen må det bli slutt på. Det er den tydeligste beskjeden landslagssjefen kommer med når han møter pressen etter kampen.

- Vi har en ganske jevn tropp, så i høst vil det handle litt om spilletid. Vi har en del spillere som sliter med det, erkjenner Lagerbäck etter Sverige-oppgjøret.

Han har sagt det tidligere også. Men nå poengterer Lagerbäck at han vil vektlegge kampfrekvensen hos landslagsspillerne enda mer inn mot høstkampene som venter. Spillere som ikke er fast på sine klubblag, får en lengre vei til landslaget.

- Jeg har ikke sagt noe direkte til spillerne, jeg ønsker ikke å binde meg på den måten. Men vi må vurdere spillere med lite spilletid opp mot spillere med mye spilletid, sier han.

- Jeg håper selvfølgelig at spillere som jeg tror kan bli bra spillere å ha på det norske landslaget, og som har fått lite spilletid, kan få mer av det, legger han til.

Har funnet stammen i laget

Han forteller at han føler en stamme på åtte-ti spillere allerede er i ferd med å danne seg i troppen.

- Kanskje noen flere også. Men det handler litt om hva som skjer i høst, på klubbnivå, legger han til.

Hvem stammen består av, vil han ikke si høyt. Ikke ennå.

- Vi får nå se, jeg vil ikke begynne å gå offentlig ut med den før jeg har vist den til spillerne. Jeg synes man skal være forsiktig med det i min rolle, og mener alltid at spillerne skal få vite det først, sier Lagerbäck.

- Vi vet som sagt ikke hva som skjer. Vi har en del som spiller i de nordiske ligaene, og siden får vi se hva som skjer når de utenlandske ligaene begynner å dras i gang utpå sensommeren, legger han til.

Vil ha med Maars videre

Egentlig drar svenske Lagerbäck kun frem ett navn på pressekonferansen etter kampen mot hjemlandet. Det er på direkte spørsmål fra pressen, om spissen Bjørn Maars Johnsen - som var nær sagt ukjent for norsk fotball før han ble hentet inn i landslagstroppen.

FÅTT SVAR: Assistenttrener Per Joar Hansen (venstre) og hovedtrener Lars Lagerbäck har fått flere av svarene de ønsket seg etter landslagssamlingen.

- Han har visse kvaliteter som jeg synes er interessante. Han var litt opp og ned i denne kampen, men han er definitivt inne i bildet hvis du ser på spissene som vi har tilgjengelige. Så mye kan jeg si, forteller landslagssjefen.

Må vente lenge på seier

Han velger ikke å stresse, selv om han må vente minst to og en halv måned før han kan innkassere sin første seier som Norge-sjef. 1. september gjester Aserbajdsjan Ullevaal Stadion, til en nå betydningsløs VM-kvalifiseringskamp - rent poengmessig. Norges sjanser til å kvalifisere seg til VM i Russland i 2018 er i praksis ute.

- Det påvirker ikke mitt arbeid så mye, svarer Lagerbäck, på spørsmål om hvor mye det betyr at han fortsatt ikke har vunnet med Norge på tre kamper.

- Seiere gjør det jo alltid lettere, og jeg tror ikke man skal undervurdere betydningen av å vinne kamper. Det bygger en form for vinnerkultur. Man får en ekstra boost av å vinne, det tror jeg definitivt. Men det viktigste for meg nå er at vi begynner å se strukturen av hvordan vi skal spille. Og jeg synes spillerne gjør det ganske bra, mener Norges sjef.

