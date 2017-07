Lagkamerat: - Neymar blir i Barcelona

Den brasilianske superstjernen Neymar blir værende i den spanske fotballstorheten Barcelona, ifølge lagkamerat Gerard Pique.

Søndag postet midtstopper Pique en melding på sosiale medier. Den inneholdt et bilde av Neymar ledsaget av teksten «Han blir».

Pique-meldingen kom bare noen timer etter at Neymar scoret to ganger i treningskampen mot Juventus. Oppgjøret endte med 2-1-seier til Barcelona.

Samtidig med at Pique kastet seg inn i overgangsspekulasjonene rundt sin mye omtalte lagkamerat, publiserte den franske storavisen Le Parisien an artikkel på sine nettsider søndag kveld. Der ble det hevdet at brasilianerens overgang til Paris Saint-Germain kan bli bekreftet i løpet av få dager.

Den amerikanske TV-kanalen ESPN rapporterte videre at hovedpersonen ikke skal ha noen anelse om hvorfor Pique postet den omtalte meldingen.

I ESPNs artikkel fremgår det at Neymar skal ønske seg en overgang til fransk fotball, og at spissen har ferdigforhandlet en avtale på minst fire år. Tidligere søndag meldte den spanske storavisen Marca det samme.

Neymar bidro for øvrig selv til å sette ytterligere fart i overgangsspekulasjonene ved å poste et bilde av seg på sosiale medier i en svært tankefull positur fredag. Bildet fikk mer enn 1,5 millioner «likes» i løpet av 12 timer. Tre av dem som trykket «like» på bildet var PSG-stjernene Angel Di Maria, Kevin Trapp og Marco Verratti.

Neymar har en utkjøpsklausul på over 200 millioner euro i sin Barcelona-kontrakt. Det tilsvarer godt over 1,8 milliarder kroner.

(©NTB)