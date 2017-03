Landslaget ga Eurosport solid seerrekord

ANNONSE

422.000 seere fikk med seg landslagets 0-2-tap i Lars Lagerbäcks ilddåp som landslagssjef søndag kveld.

Det betyr at kampen ga Eurosport Norge en overlegen seerrekord, bare én uke før Eliteserien sparkes i gang på den samme kanalen.

Forrige seerrekord for Eurosport var på 149.000 seere, satt under ligacupkampen mellom Manchester United og Manchester City i oktober i fjor.

- Selve kampen ble dessverre ikke den starten vi hadde håpet på for Lagerbäck. Seertallene er derimot en gedigen opptur, sier sportsdirektør i Eurosport og Discovery Networks, Jan-Erik Aalbu, i en pressemelding.

Under kampen fikk Eurosports nye ekspertkommentator, Kjetil Rekdal, mye oppmerksomhet for sin kommentering. Den tidligere landslagskapteinen fikk både ris og ros for å være brutalt ærlig om det norske landslaget.

KUNNE GLISE: Sportsdirektør i Eurosport Norge, Jan-Erik Aalbu, kunne glise bredt over seertallene for søndagens landskamp.

Rekdals knallharde dom var uansett ikke til hinder for en massiv seerrekord for Eurosport Norge.

Men samtidig som kanalen opplevde en opptur med seertallene, var tilbakemeldingene mange og sinte etter at strømmetjenesten Dplay falt ut under kampen mellom Nord-Irland og Norge.

- Mange seere opplevde i går at Dplay var nede. Det beklager vi. Det er fryktelig flaut. Heldigvis har vi en helt ny digital spiller klar til Eliteserien, sier Aalbu.

