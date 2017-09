Landslagssjefen ble sparket etter kebabslagsmål. Nå blir offeret hyllet med egen statue

Fatih Terims karriere som Tyrkias landslagssjef tok slutt etter en slåsskamp med en rivaliserende restauranteier. Nå hylles offeret for å «ha endret skjebnen til det tyrkiske landslaget».

I slutten av juli ble det klart at Fatih Terim var ferdig i jobben som landslagssjef for det tyrkiske fotballandslaget. Terim, som har trent klubber AC Milan, Galatasaray og Fiorentina, hadde hatt jobben som landslagssjef siden 2013.

Det tyrkiske fotballforbundet opplyste i en pressemelding at partene har «valgt å gå hver til sitt» som et resultat av «utenomsportslige grunner».

De utenomsportslige grunnene skal være et slagsmål mellom Terim og kebabrestauranteieren Selahattin Aydogdu. Videoopptak som fant veien til pressen, viste 63-åringen, sammen med sine to svigersønner og to livvakter, angripe Aydogdu i turistbyen Alacati i Tyrkia.

Ifølge lokale medier skal hendelsen ha blitt anmeldt.

Fikk statue



Som et plaster på såret, skal offeret i slagsmålet nå ha fått en statue. Tyrkiske Tribun Dergi har lagt ut et bilde av restauranteieren ved siden av statuen.

Også den tyrkiske avisen Hurriyet omtaler statuen, og skriver at det er en gruppe kunststudenter som står bak hyllesten.

Hurriyet skriver videre at medaljen som henger på statuen står det skrevet følgende: «Selahattin Aydogdu, mannen som endret skjebnen til tyrkisk fotball».

Fatih Terim'in istifası ile sona eren Alaçatı Arbedesi'nin aktörlerinden Selahattin Aydoğdu'nun olay yerine heykeli dikildi. pic.twitter.com/qYaBIBhxPZ — Tribun Dergi (@tribundergi) 1. september 2017

Uenige om gjerde



Bråket skal ha hatt sin bakgrunn i at Terims svigersønn eide en konkurrerende restaurant i nærheten. CNN Turk skriver at Terims svigersønn ønsket å bygge et to meter høyt gjerde ved restauranten sin, men at Aydogdu ikke tillot dette.

CNN Turk skriver videre at Terim skal ha ringt til Aydogdu, og at denne telefonsamtalen endte i en utveksling av skjellsord mellom de to.

Terim skal så ha møtt opp i egen person, sammen med sine to svigersønner, noe som igjen førte til at det brøt ut et slagsmål.

Erstattet av Lucescu



I starten av august ble det bekreftet at rumenske Mircea Lucescu tar over jobben som Tyrkias landslagssjef.

72-åringens forrige trenerjobb var i russiske St. Petersburg, etter at han i over et tiår trente ukrainske Sjakhtar Donetsk med stor suksess.

Lucescus kontrakt strekker seg over to år.

Tyrkia møter for øvrig Ukraina i VM-kvalifiseringen lørdag kveld. Tyrkia ligger for øyeblikket på tredjeplass i sin kvalifiseringsgruppe, to poeng bak Kroatia og Island.