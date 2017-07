Landslagssjefen fryktelig skuffet

Så skuffet som Martin Sjögren var etter 0-2-tapet for Belgia er det sjelden en norsk landslagssjef har vært, selv i disse tøffe norske fotballtider.

– Mest «besviken» er jeg selvsagt over resultatet. Jeg har en hel del å fundere på, men størst er skuffelsen over at vi tapte med to mål, sa han etter kampen som skjøv kvinnelandslaget ut på kanten av EM-stupet.

Norges kvinnelandslag har bare to ganger røket ut i gruppespill i mesterskap. Det var i EM i 1997 og VM i 2011, og begge ganger gikk det galt først i siste kamp.

Sjögren har innført en ny og ambisiøs angrepsfotball på landslaget og jobbet masse med den. Til nå er det blitt null mål på to kamper, og samtidig ser mye av den defensive tryggheten som tidligere preget laget ut til å være borte.

Gnager

– Vi scoret ikke i dag, men skapte en hel del farlige sjanser, særlig i første omgang. Vi må forvalte dem om vi skal vinne kamper. Og så slapp vi inn to litt enkle mål, sa han.

– På det første hadde vi strekk da vi fikk brudd mot, rakk ikke å forhindre innlegget, og så mistet Ingrid (Hjelmseth) ballen slik at de fikk inn returen. Verst var det da vi slapp inn mål på et innkast, sa han.

Han mener at Norge framsto bedre enn i åpningskampen mot Nederland.

– Vi hadde veldig strekk i åpningskampen, men var mer kompakte i dag. Belgias sjanser kom på kontringer etter våre balltap, og ellers er det nok innkastet som gnager mest, sa han.

Hjelper ikke

Han ville ikke skylde på dommeravgjørelsene som gikk mot Norge, eller på skadeproblemene som tvang ham til å endre lag og plan rett før avspark.

– Vi kan godt si at 1-0 var offside og at vi skulle hatt en straffe, men å diskutere feil avgjørelser gagner oss ikke et dugg. Vi må konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, sa Sjögren, som ble forfjamset da han fikk et spørsmål om sin framtid.

– Ja, altså, jeg har en kontrakt som jeg akter å fullføre, så det er vel ikke noe jeg har fundert på, sa han.

