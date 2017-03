ANNONSE

Irland-kaptein Coleman ble taklet stygt av Wales' Neil Taylor i annen omgang i lagenes 0-0-kamp i Dublin. Bildene av Coleman viste raskt at foten hans var brukket.

- Seamus pådro seg en alvorlig skade og har vært igjennom en operasjon. Han har hatt en fantastisk sesong med både klubb- og landslag, og det vil bli et stort tap, sier Irlands landslagssjef Martin O'Neill.

Taylor har selv opplevd et beinbrudd som holdt ham borte fra fotballbanen i åtte måneder. Ifølge lagkameratene er han knust på grunn av taklingen mot Coleman.

- Han er virkelig lei seg for at en av taklingene førte til en skade. Men dessverre kan slike ting skje i fotballen. Det er definitivt ikke slik at han taklet for å skade noen, sier lagkameraten Joe Allen.

